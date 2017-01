Cargando

“Pensamos que era un ataque terrorista porque la estampida era impresionante”, narraron fronterizos testigos de la balacera en un bar de Playa del Carmen que dejó cinco muertos y 15 heridos la madrugada de ayer.Residentes de Juárez y El Paso que acudieron al festival de música electrónica BPM relataron el terror que desató el tiroteo en el bar Blue Parrot.Mabel Torres, de 24 años, y su novio Marcos Vásquez, quienes se encontraban en un centro nocturno aledaño, contaron que comenzaron a escuchar balazos y ver a la gente correr por todos lados intentando salvar sus vidas.Ella subió a su cuenta de Twitter un video donde se escuchan varias detonaciones y se ve a la gente del bar tirada en el piso tratando de encontrar refugio, mientras que afuera todos corren despavoridos.De acuerdo con la pareja que reside en El Paso, iban a ir al festival BPM –que reúne a disc jockeys de distintas nacionalidades– pero no alcanzaron boletos y optaron por ir a un bar enseguida.En la grabación se escucha cómo Mabel le dice a su novio que se agache y él le contesta que se vaya “gateando” al baño para esconderse.Ella describe que fueron momentos de incertidumbre al no saber lo que estaba ocurriendo. “Me asusté bastante, no sabía si iba a salir viva, pero todo quedó en un gran susto”.Su novio Marcos explicó que ocho personas se escondieron dentro del baño y que vivieron momentos de “pánico” por estar encerrados en un cuarto de “un metro por un metro”.“Fueron unos minutos, pero para nosotros parecieron horas y estábamos todos angustiados sin saber qué pasaba afuera”, recordó.El resultado, según la Fiscalía de Quintana Roo, fue de cinco personas muertas, entre ellas una estadounidense, un italiano y un canadiense.También se reportaron 15 heridos, en su mayoría aplastados por la estampida generada tras los disparos. En el bar quedaron copas y botellas medio llenas, sofás volcados y el suelo regado de todo tipo de objetos perdidos en la carrera.El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dijo que las primeras investigaciones señalan a dos individuos que se enzarzaron en un “conflicto personal’”. Uno de ellos le disparó al otro y eso provocó la intervención de guardias de seguridad que intentaron repeler el ataque pero fueron alcanzados por las balas.La Fiscalía del Estado barajó previamente en un comunicado que el tiroteo empezó cuando el personal de seguridad bloqueó la entrada a un hombre armado, que comenzó a disparar por ello.Miguel Ángel Pech, fiscal general de Quintana Roo, descartó que se tratara de un ataque terrorista. Comentó que el responsable de la balacera logró escapar.En las redes sociales circulaban fotografías y videos de testigos del tiroteo ocurrido en Playa del Carmen, unos 68 kilómetros al sur del turístico balneario de Cancún, sobre el litoral del Caribe mexicano.Hilda, una residente paseña, relató que se encontraba junto con varios amigos en un hotel cercano al bar Blue Parrot y hasta el lugar llegó gente llorando y llena de pánico pidiendo refugio.“Escuchamos gritos y vimos a personas corriendo en la Quinta. No sabíamos qué onda y algunos de nuestros amigos nos hablaron para decirnos que habían escuchado balazos y se habían escondido en un hotel”, relato ayer al llegar al aeropuerto Abraham González de esta ciudad.Dijo que una de sus amigas sí estaba dentro del bar, pero como la música estaba muy fuerte no sabía qué estaba pasando hasta que comenzaron a decir sobre la balacera, pero no los dejaban salir del lugar.“Mi amiga me contó que tenían mucho miedo, pero no los dejaban salir. Ella al escuchar los disparos más cerca comenzó a correr y brincó una reja, pero antes se cayó y unos hombres la ayudaron salir a la calle, donde se metió a un taxi y le pidió al conductor que la sacara de ahí”, narró.Hilda dijo que por suerte ella y sus amigos decidieron quedarse en el hotel pese a que ya habían acordado que iban ir esa noche al Blue Parrot.Agregó que después de que se conoció el hecho sus familiares y amigos les preguntaban que si estaba bien.“Por algún motivo nuestros amigos no llegaron al bar y en nuestro caso por suerte decidimos no ir”, expresó.Manuel Escápite, promotor y organizador de tours a destinos donde se realizan festivales música electrónica, también relató su experiencia al llegar ayer al aeropuerto de esta frontera.Dijo que al menos un grupo de 60 juarenses se encontraban en Playa del Carmen anoche, durante el ataque.“Todo mundo estaba emocionado por el cierre ya que era el último día, algunos se fueron al Blue Parrot y nosotros nos fuimos a la Mezcalina. Estábamos a gusto hasta que se vino la estampida de gente hasta el lugar donde estábamos, pensamos que se trataba de una riña pequeña hasta que se desató más el pánico y chocaban”, relató.Dijo que cerraron la puerta del bar y la gente comenzó a entrar en pánico, llorando y tratando de entrar, pero les cerraban las puertas del lugar.“Me topé con los del viaje y algunos tuvieron la mala fortuna de sí estar dentro del evento y tener que estar saltando las bardas. Algunos dicen que escucharon disparos y corrieron para salir por donde pudieron. De rato supimos que todos los del viaje estaban bien y en nuestro caso estábamos a dos bares del Blue Parrot”, expresó. (Salvador Castro, Karla Valdez / El Diario de El Paso, con información de Associated Press)