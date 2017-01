‘Chalecos ya se compraron’

Un precio más económico no significa que sea la mejor opción, aseguró el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, respecto a los señalamientos que hizo la Sindicatura en la compra de los chalecos antibalas.Agregó que la licitación pública no se puede volver a hacer, debido a que las piezas ya se compraron.“El mejor producto en este caso, no necesariamente es el más barato, por las características balísticas con las que tiene que cumplir”, explicó el funcionario.En su primer informe de trabajo, el síndico Arón Yáñez Limas, expuso que los 650 chalecos antibalas que adquirió el Municipio el mes pasado para sus policías se compraron con un sobreprecio de hasta 2 millones 555 mil pesos, en comparación con costos de otras empresas.El oficial mayor dijo que desconoce si el producto de las cotizaciones que presentó el síndico en su reporte, cumplen con las características.“No podemos decir que se compraron con sobreprecio si no sabemos si cumplen con las características técnicas del producto”, expuso.Aseguró los chalecos deben cumplir con las características de seguridad requeridas por la Secretaría de Seguridad Pública, además de las pruebas balísticas, el producto tiene que cumplir con el peso, no debe exceder siete kilogramos.Ortega dijo que para la compra de estos productos se hizo una licitación y las tres empresas que participaron fallaron las pruebas balísticas, “y para no perder el recurso federal buscamos un proveedor que cumpliera con los requisitos técnicos”.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.