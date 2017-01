Sólo sembró esperanzas pero no cumple, cuestionan

En el marco de los primeros 100 días de Gobierno del presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, representantes de la sociedad civil señalaron que es prematuro “cantar victoria” cuando, coincidieron, existen varias asignaturas de vital importancia que no han sido satisfechas.José Luis Rodríguez Chávez, líder de la asociación Ciudadanos Vigilantes, indicó que, si tuviera que ser evaluada en términos numéricos, la presente administración recibiría un seis de calificación, lo que en sus palabras significa que aprobaría ‘de panzazo’.Aun cuando reconoce que este período es corto como para presentar resultados contundentes, el dirigente de la agrupación sostiene que tres meses son suficientes para evaluar la gestión desde otras perspectivas generales.Así, Rodríguez Chávez fundamenta su calificación en el hecho de que, considera, el gabinete de Cabada Alvídrez no responde a los intereses ciudadanos, sino a sus propios intereses de campaña.“¿Qué vemos aquí? Que hay gente de (César) Duarte como lo fue Jorge González Nicolás. A 90 días lo sustituye por otro funcionario ligado a Duarte. La sociedad juarense no está para que se esté jugando con ella. Confió en él como un candidato independiente ante el hartazgo de los gobiernos del PRI, que la defraudaron”, dijo.El también titular de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción señaló que otro punto débil del gobierno del alcalde es que no actúa con transparencia en la licitación de las obras públicas, una situación que, opinó, lo convierte en lo que tanto criticó de administraciones pasadas.“Se le está olvidando a Cabada algo que fue parte de su campaña: castigar a quienes robaron a los juarenses”, comentó. “Castigar a un Héctor Murguía y a un Enrique Serrano por el fraude del Plan de Movilidad Urbana. Lleva 90 días y no ha hecho nada al respecto. Tuvimos una reunión con él el viernes y lo que nos comenta es que desconoce mucho de las irregularidades”.Desde el punto de vista de Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), la administración de Cabada Alvídrez no puede ser evaluada hasta que el Plan Municipal de Desarrollo sea presentado.Una vez que eso suceda, expuso, la sociedad civil verificará si sus propuestas fueron tomadas en cuenta, lo que será “el primer paso para decir si las cosas van marchando o no”.Para Sergio Conde Varela, representante de la asociación civil Patria Nueva, el gobierno de Cabada lo único que ha hecho en este período ha sido “sembrar esperanzas”.En la opinión del abogado, su ingreso al poder público generó altas expectativas en la sociedad juarense que vio en su origen independiente la solución al hartazgo ante los partidos tradicionales.“Es poco lo que se ve realmente”, señaló. “Se ven muchos anuncios: ‘haremos esto’, ‘formaremos esto’, ‘atenderemos esto’. Se siembra esperanza en la gente para que no se venga abajo el ánimo. Sinceramente lo digo: al principio fue correcto porque eran cosas nuevas. Ya después, no. Hechos, no palabras. Háblenos con los hechos”.