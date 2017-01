Pide Canacintra beneficios para zona fronteriza

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) envió a dependencias federales un oficio en el que solicitan beneficios para la frontera en el precio de la gasolina y la flexibilización del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).Viridiana Vázquez Guerrero, directora del organismo, dijo que la semana pasada se mandó el documento dirigido a las secretarías de Hacienda, Economía y Energía, así como al presidente Enrique Peña Nieto.En el mismo exponen la desventaja que representa para Juárez las tarifas actuales contra El Paso, por la fuga de compradores.También proponen reducir y flexibilizar las tarifas del IEPS y otorgar un estímulo que permita a los gasolineros de menor capacidad mantener los costos fijados por el Gobierno.Viridiana Vázquez señaló que con el actual esquema tributario las empresas gaseras de menor capacidad quedan en desventaja al no poder absorber el IEPS, lo que al final perjudica a los consumidores por el ajuste en las tarifas.Indicó que en ese caso la propuesta de cámara es que se otorgue una bonificación para que los expendedores pequeños no tengan que desembolsar en tanto les devuelven el IEPS.Vázquez Guerrero remarcó que si bien la liberación del mercado implica la libre competencia, con el esquema actual los más perjudicados son los usuarios finales.La directora de la cámara industrial comentó que están a la espera de una respuesta o los primeros comentarios por parte de las dependencias a las que fue enviado.Agregó que en un inicio el oficio se planteó para ser mandado como Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pero al momento de su elaboración no se contó con la participación de todos los presidentes, por estar algunos fuera de la ciudad.En tanto, Rogelio González Alcocer, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) declaró que el tema de la gasolina será uno de los principales a tratar en la reunión de Concanaco, que inicia hoy.Refirió que el gremio comercial está en contra del alza en costo de los combustibles, por los impactos que representa en sus procesos logísticos.

