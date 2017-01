Reporta Estado avance del 55% en vacunación vs influenza

El último corte estadístico de la Secretaría de Salud estatal muestra un 55 por ciento de avance en la vacunación contra la influenza.Esta temporada, que finaliza en marzo, la dependencia del Estado contempla la aplicación de 900 mil dosis a menores de cinco años, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, personal del área de la salud y mujeres embarazadas.“Hasta ahorita tenemos muy bien cubierto porque realmente no ha sido problema que haya algún repunte o algún incremento inusual. No lo tenemos, pero si lo tuviéramos, tendríamos la capacidad para poder atenderlo”, dijo Gumaro Barrios Gallegos, subdirector estatal de Epidemiología.A pesar de que a la fecha no se han contabilizado casos de influenza AH1N1, las autoridades sanitarias del estado se dicen preparadas para enfrentar en un momento determinado un repunte de este padecimiento respiratorio y las otras variantes.Una mirada al archivo periodístico permite recordar que, el año pasado, los primeros casos confirmados y difundidos públicamente se registraron entre finales de enero y principios de febrero, el primero de ellos en Ciudad Juárez y el segundo en Chihuahua.De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la temporada invernal 2015-2016 cerró en el estado con 182 contagios de todos los tipos de influenza, de los que 54 corresponden a la cepa AH1N1 y, de éstos últimos, siete terminaron con la vida de las personas.Por un amplio margen, esta frontera lideró la incidencia entre los 67 municipios de Chihuahua con 18 ocurridos en hombres y 21 en mujeres.Gumaro Barrios Gallegos, subdirector estatal de Epidemiología de la dependencia, dio a conocer que hasta el momento no se ha presentado un cuadro AH1N1.“Hasta ahorita, desde octubre, de todas las unidades monitoras que tenemos para la influenza tenemos registrados un caso de influenza tipo A y otro de influenza tipo B”, explicó el médico. “En otros años hemos tenido ya más casos para esta fecha, pero afortunadamente esta temporada ha habido muy baja incidencia”.Este panorama favorece a la Secretaría de Salud porque, dijo Barrios Gallegos, permite no agotar la reserva de medicamento con la que cuenta la dependencia para enfrentar un inusual incremento de contagios.Según el epidemiólogo, la autoridad dispone para toda la entidad de 845 tratamientos de oseltamivir, el fármaco que se prioriza para tratar la influenza.Precisamente, ese medicamento escaseaba en marzo del año pasado en las farmacias privadas de la ciudad, lo que, aseguró Barrios Gallegos, no sucederá en esta ocasión.“El medicamento ya se liberó por parte de los laboratorios al público en general. Esto quiere decir que antes era exclusivamente de la Secretaría de Salud. Ahora ya lo pueden conseguir en las farmacias, también. Eso ayuda para todas las instituciones, especialmente para las privadas porque era donde se tenía la dificultad”, dijo. (Fernando Aguilar)Son prioridad los menores de cinco años, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, personal del área de la salud y mujeres embarazadas.

