En pobreza extrema más de 60 mil juarenses

Con más de 60 mil personas en pobreza extrema, Ciudad Juárez es el municipio del estado de Chihua-hua que cuenta con más habitantes en esta situación, afirmó el delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Luis De Lamadrid Téllez.Expuso que aunque Batopilas es uno de los cinco municipios más pobres del país, tiene 12 mil habitantes, de los cuales 700 viven en pobreza muy drástica, y en esta frontera son 60 mil. “Por eso para nosotros fue prioritario Juárez antes que Batopilas”, aseguró.La cantidad de habitantes que registran ese nivel, se mantiene desde 2013, cuando el Colegio de la Frontera Norte (Colef) realizó un estudio y resultaron 62 mil.Los ciudadanos que viven en pobreza extrema enfrentan tres o más de algunos de los siguientes indicadores: falta de acceso a la salud, a la educación, vivienda, servicios básicos en su hogar, ingresos bajos y falta de seguridad social, expuso el funcionario federal.“Si tiene tres o más se considera en pobreza extrema, si tiene uno o dos, nomás no acceso salud o vivienda es pobreza moderada no extrema”, mencionó De Lamadrid.Expuso que esta condición se relaciona de manera directa con la migración que recibe Ciudad Juárez.“Juárez desde hace años ha sido receptor de estas personas en pobreza extrema, no sólo del estado sino de otros estados de la República, hasta ahorita hemos atendido a miles de juarenses en pobreza extrema”, aseguró De Lamadrid.Expuso que desde 2014 este rezago se atiende en todas las colonias de la ciudad, desde asentamientos fundados hace años hasta recientes, como los conocidos como los “Kilómetros”, asentados a los largo de la carretera a Casas Grandes.“Anteriormente si no estaba dentro del polígono de pobreza, no podías ejercer recursos, ahora nosotros lo ejercemos en base a municipios y Juárez es uno de los municipios prioritarios”, señaló el delegado de Sedesol.Afirmó que por ejemplo, algunas de las colonias a las que se han llevado los programas de Sedesol de alimentación y de infraestructura de vivienda son Palo Chino, Aztecas, Emiliano Zapata y Tarahumara. (Araly Castañón / El Diario)

