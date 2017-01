Entregan calentones ecológicos en colonias vulnerables

Familias que habitan las colonias Juanita Luna, Felipe Ángeles, 16 de Septiembre y Anapra, ubicadas al poniente de la ciudad, recibieron por parte del Municipio 150 calentones ecológicos de leña, cobijas y despensas.Raúl González, director de Atención Ciudadana, dijo a través de un comunicado que a la fecha se han entregado 750 calentones, fabricados de tal manera que pueden ser utilizados también como estufas.Dijo que la primera dotación fue de 600 calentones y prevé que en un mes más se habrán entregado mil 200.Mencionó que está por llegar otra dotación de estos equipos que fueron donados por empresarios.Explicó que de acuerdo a la opinión de los especialistas, estos calentones son considerados ecológicos porque fueron construidos de tal manera que la emisión de partículas de hollín, son menores y las de dióxido de carbono son fácilmente absorbidas por las plantas generando menos problemas de contaminación.Informó que en la colonia Juanita Luna una de estas entregas se hizo a Claudia Elena Covarrubias Camacho, quien vive junto con su esposo Martín Enrique Sifuentes y sus niños Cristian Jair, de 12 años, y Dana Michel, de 8.La señora también aplicó para que se le construya un cuarto rosa, trabajos que comenzarán en breve, lo que dijo no podría lograr con el salario de su marido. A ella también le entregaron cobijas y despensas.Otros beneficiados en otras casas de la colonia fueron las familias encabezadas por Juan Moncada Domínguez, Amalia Córdova Salcedo y Emilio Fernández, entre otras.Los calentones fueron repartidos tanto entre familias que no tenían como aquellos que sí contaban con uno pero en malas condiciones, lo que no solo pone en peligro el medio ambiente, también la salud de quienes habitan las viviendas, algunas de ellas compuestas solo de un cuarto dividido en dos, se detalló.

