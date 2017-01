Arde vivienda ‘colgada’ a la luz; muere hombre

Un hombre perdió la vida durante un incendio presuntamente provocado por una instalación eléctrica clandestina en una vivienda de la colonia Independencia II.La víctima fue identificada por sus vecinos como Saúl. Refirieron que se dedicaba a la reparación de electrodomésticos.Efrén Matamoros, titular de Protección Civil, informó que encontraron en el lugar un cableado de luz que bajaba directamente desde el poste de manera irregular.“Hay que ser muy cuidadosos con estas cosas, siempre es mejor buscar a un especialista en electricidad para evitar estos hechos que cobran vidas”, indicó.Este último caso se registró en la calle Presa de las Lajas y Presa de la Amistad de la colonia mencionada.Vecinos del sector refirieron que Saúl tenía casi tres años de radicar en esa vivienda y era un hombre amable y respetuosos.Se estimó que la víctima tenía más de 50 años cuando perdió la vida. Matamoros destacó que autoridades continúan con el peritaje para determinar las causas exactas del siniestro.Con base en la información que recabaron los elementos, el hombre había estado ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de varios amigos que luego de algunas horas se retiraron.Presuntamente Saúl se quedó dormido cuando se originó el incendio y no pudo escapar de entre las llamas.“Los vecinos nos dicen que estaban tomando, creemos que se durmió y por eso no se dio cuenta cuando se empezó a quemar la casa”, explicó Matamoros.Además, el acumulamiento de colchones, ropa, sillones y madera ocasionó que el fuego se propagara con facilidad, cuando los integrantes del cuerpo de Bomberos llegaron al sitio, la vivienda estaba totalmente consumida.Elizabeth Hernández Hernández, vive a un costado de la casa siniestrada y asegura que todo pasó muy rápido. Su esposo y otros vecinos se movilizaron para evitar que las llamas alcanzaran su hogar.“Todo fue en un abrir y cerrar de ojos, nosotros teníamos mucho miedo que el fuego se fuera a extender a mi techo, mis niños no dejaban de llorar”, platicó la mujer. (Maricela Morones / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.