Vence el cáncer pero no la exclusión

Desde los 13 años de edad, Consuelo Rodríguez se ha ganado la vida con las monedas que los peatones de la zona Centro le regalan. A esa edad perdió parte de la pierna izquierda por el cáncer y sus manos no se desarrollaron adecuadamente.Ahora tiene 52 años y mantenerse de pie es una tarea titánica porque la prótesis que actualmente porta ya no le queda. En múltiples ocasiones ha intentado trabajar pero solamente tiene la mitad de los dedos.“Me dan trabajo una semana pero como todo se me cae pues me corren”, platica y se le escapa una ligera sonrisa... sabe que todo fue un accidente pero su expatrón no lo vio de la misma manera.Por años, las escaleras del Mercado Cuauhtémoc han sido su área de trabajo, donde extiende un vaso de plástico para hacerse notar y tratar de que alguien le regale una moneda.“Vengo a pedir limosna aquí porque no tengo ayuda de nadie, no me dan trabajo”, expresa. A un costado se encuentra su esposo, que perdió la vista hace varios años.“Él me recogió porque yo me tenía que quedar en albergues o donde fuera pero ahora estamos juntos”, refiere.Solos salen adelante, radican en un pequeño cuarto que invadieron en la colonia Francisco I. Madero sin ningún tipo de servicio. Las ventanas están cubiertas con plásticos y cartones.En esta temporada invernal logran mitigar las inclemencias con un calentón de leña que les fue donado.“Yo salgo a trabajar todos los días, así esté lloviendo; si me quedo en mi casa pues no comemos”, comenta la mujer, quien posa su prótesis a un costado con una reluciente imagen de la Virgen de Guadalupe.Recuerda que así se la regalaron y aunque le lastima tiene que utilizarla; levanta por unos segundos parte de su falda y su rodilla izquierda se observa moreteada.“Me cala mucho, no puedo durar casi nada parada porque me arde y me duele bastante, se me hace todo morado”, explica.Dice que hace algunos meses le regalaron otra pieza pero es demasiado grande y requiere de un ajuste; el problemas es que no cuenta con los recursos necesarios para realizar la modificación de la prótesis.“Hay mucha gente muy buena que me ayuda con cinco pesos y así pero no me completo para arreglar el otro soporte”, expuso.“Yo trato de agarrar trabajitos pero no puedo agarrar nada con mis dedos así”, narra. (Maricela Morones / El Diario)