Digitalizan documentos para eliminar uso de papel

El Registro Público de la Propiedad (RPP) planea eliminar el uso de papel en los trámites inmobiliarios mediante la digitalización de documentos, dijo Rubén Trejo Ortega, jefe de dicha dependencia estatal.Sucede que el archivo inmobiliario de papel ya no reúne las condiciones óptimas como para resguardar ese tipo de documentos, dio a conocer.Agregó que 95 por ciento de los procesos de inscripción que se llevan a cabo en esa oficina proceden de las notarías públicas y se utiliza papel en las escrituras.Se hizo un grupo de trabajo con miembros del Colegio de Notarios de Ciudad Juárez con el fin de mejorar el servicio general de la dependencia, informó.Uno de los objetivos del grupo de trabajo es buscar a mediano plazo los mecanismos necesarios para procesar únicamente documentos electrónicos, expresó.Dijo que los notarios no son el único grupo de interés con el que trabaja el Registro, aunque sí son los usuarios más recurrentes.También se ha hecho contacto con otros grupos para trabajar en conjunto con ellos, como la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios, Colegios de Abogados y Corredores Públicos, agregó.“Poco a poco vamos a ir incrementando la participación ciudadana en los procesos del Registro Público de la Propiedad, siempre con la intención de mejorarlos y hacerlos más ágiles; mejorar en cantidad y en calidad”, dijo.Detalló que existen doce niveles de seguridad para resguardar documentos y actualmente el archivo físico de la dependencia no llega ni al cuarto nivel de seguridad.“Por eso estamos trabajando en conjunto con los grupos de interés del Registro para ir solventando lo más pronto posible todas estas cuestiones”, expresó.

