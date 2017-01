Reelección, sólo si cumplo con promesas: Cabada

Cargando

A 100 días de asumir el cargo como presidente municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez asegura que a pesar de recibir la ciudad hecha un desastre no se "raja ni tantito" para encarar los retos que implican dirigir esta frontera y hasta buscar la reelección, pero esto último sólo si cumple con sus promesas de campaña. Pero yo soy claro en cuanto a eso, no me ando por las ramas como acostumbran los políticos… las cosas claras: si no cumplo, no, termino mi gestión de dos años y me voy”, dice.En entrevista con El Diario para conocer la evaluación que hace de los primeros tres meses de trabajo, el alcalde sostiene que en dos años que corresponden a esta administración municipal es imposible cambiar las malas condiciones en las que se encuentra la ciudad y, en cambio, en cinco años una mejora sí sería posible.Explica que además del desorden y grave rezago urbano, así como la evidente devastación en la que están las calles, encontró miseria en varias zonas que demandan atención prioritaria, mientras que en la administración había falta de liderazgo y ganas de trabajar, corrupción y un mal uso de los recursos públicos.Por ello, revela, que en un par de semanas presentarán denuncias penales en contra de cuatro o cinco exdirectores del anterior gobierno, porque utilizaron la presidencia municipal como su negocio particular, para su propio beneficio.Esto, asegura, sin un afán de revanchas políticas, sino para que se haga justicia a los juarenses y sentar un precedente de que no va a tolerar ni una sola transa.Durante este primer período de gobierno, Cabada identifica que la situación más compleja que ha encarado es la seguridad pública no sólo por la violencia desatada en octubre, sino también por la decisión de nombrar a Jorge González Nicolás al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y con ello confrontarse con el gobernador Javier Corral Jurado.Sin embargo, pasados los días y después de la renuncia de González Nicolás, sostiene que se trató de una estrategia de la que no se arrepiente, aunque su relación con el gobernador quedó abollada.Llega a los primeros 100 días de gobierno, ¿cómo encontró la ciudad?Obviamente encontramos la ciudad con un grave rezago, sobre todo en las zonas de atención prioritaria, hay miseria, hay gente que batalla para comer diariamente. Encontramos también un Centro desorganizado, sin sentido, no tiene un proyecto firme, real, que pueda generar una atracción a la ciudad. Encontramos las calles devastadas, llenas de baches y pudimos percibir lo que todo mundo decía, que el 40 por ciento de nuestras calles están sin pavimentar. En muy malas condiciones. Con direcciones que no avanzaban, que no trabajaban.Esas condiciones ya las conocía, ¿ha encontrado algo que no supiera del gobierno?Por supuesto que sabía cómo estaba la ciudad, lo que no sabía exactamente era en qué condiciones estaba el municipio como tal, la operación diaria. Hemos ido descubriendo la forma en cómo pedían el moche, en cómo transaban, en cómo del presupuesto se beneficiaban algunos funcionarios. Esto habrá de generar algunas denuncias penales, pero la verdad es que la realidad supera al dicho, a la rumorología de cómo realmente utilizaron la presidencia municipal como un negocio particular. Lo digo por quienes fueron permanentemente señalados y quiero ser puntual: no he encontrado un solo detalle que pudiera hacer suponer que el anterior alcalde, particularmente Javier González Mocken, estuviera involucrado en algún acto de corrupción y tengo que ser claro en cuanto a eso, pero de ahí para atrás la verdad es que sí.¿Incluyendo a Enrique Serrano?Pues de ahí para atrás; no sé si fue Enrique Serrano o sus funcionarios. Lamentablemente no todos se pueden demostrar, pero sí algunos.El alcalde explica que tienen plenamente identificados al menos a cuatro o cinco funcionarios que eran directores de áreas y abusaron de su función pública, pero no reveló más datos hasta que el jurídico termine de integrar las denuncias que presentarán.“(Lo que busco) es que se haga justicia a Ciudad Juárez, no tengo ningún problema personal con nadie, pero no puedo solapar ese tipo de actitudes porque finalmente es el recurso de todos los juarenses el que se llevaron”, dice sin especificar el monto de los daños y sólo generalizar que se trata de varios millones de pesos.Los juarenses buscaron un cambio en el gobierno y la percepción es que no se ha logrado, ¿qué opina?Bueno, tenemos dos meses y medio. No es un pretexto, pero sí hay que dejar algo muy claro: es todo lo que nos heredaron.También están enojados con los gobernantes por los aumentos a productos y servicios, ¿cómo siente a los juarenses?También estoy enojado, soy parte de esos juarenses. A ver, no me salí del sector privado para meterme al sector público y cambiar mi forma de pensar, sigo pensando que se cometen abusos en contra nuestra y en mi administración es lo que trataré de evitar. Muestra muy clara de esto es que no modificamos la tabla catastral en esta primera ocasión, que no aumentamos una sola multa, que logramos quitar el costo de los permisos para los vendedores ambulantes, otra cosa que ofrecimos.¿Cuál ha sido la situación más compleja que ha enfrentado?Seguridad pública. Empezamos con una decisión difícil, lo dije en su momento, tomé la decisión de que Jorge González Nicolás me ayudara en la SSPM. Le dije desde un principio: Jorge, vayamos pensando en lo que resta del año, preparando a alguien para que pueda ocupar ese cargo y vi varias opciones, entre ellas obviamente al licenciado (Sergio) Almaraz y lo fuimos preparando y ahora es el que tiene la responsabilidad, al menos en cuanto a encargado del despacho, pero sí es mi intención de que se quede como secretario.¿Fue un plan diseñado?Así tal cual, en el que respeté mi formación, mi filosofía, mi lógica, mi estrategia, a pesar de haber generado un conflicto con el gobernador, que yo acepto y reconocí en su momento, pero fue mi estrategia finalmente dándole certidumbre a la autonomía de este municipio.¿Midió el costo que le podía generar esa estrategia?Por supuesto, sabía que Jorge traía una carga política, lo sabía perfectamente bien, pero le di más peso, más valor al tema real que es la seguridad pública, que es la tranquilidad de los juarenses, y por eso es que sostuve mi decisión.¿Aun cuando esto lo llevó a confrontarse con el gobernador?Sí, y a la vuelta del tiempo puedo decir que valió bien la pena la decisión que tomé porque afortunadamente no se rompió la relación con el gobernador, se dañó, se abolló, pero no se rompió y hoy creo que la estamos restableciendo al cien por ciento. Y por otro lado, logramos recuperar la tranquilidad al menos en los números que se venían manejando en este año.¿Qué le ha dicho el gobernador de Sergio Almaraz, considerando que fue fiscal de la Zona Centro en la anterior administración?Pues no hemos hablado particularmente de Sergio, pero entiendo que no debe haber ningún inconveniente en la lógica de que tiene cuatro o cinco elementos con exactamente el mismo currículum de Sergio, que trabajaron en la anterior administración, que hoy ocupan importantes cargos en las fiscalías.Durante este período se registró una racha violenta con homicidios a la alza, ¿qué pasó?Octubre fue el mes más difícil, 98 homicidios. Creo que fue por el cambio de administración, nos calaron a ver si traíamos las ganas de atender este asunto de manera clara, fueron los mismos delincuentes, pero ya les quedó claro y el mensaje fue así contundente: no habré de negociar con nadie y habremos de atender a quien ose afectar a la sociedad, no me importa si es de un grupo criminal o del otro o si es un delincuente común o no, para todos será el mismo trato.Su independencia ha sido cuestionada hasta por el mismo gobernador, ¿qué dice al respecto?(Soy) totalmente independiente, digo que el que se atreve a decir eso que lo demuestre. A mí no me liga nada a nadie, insisto en que no tengo compromiso con nadie en lo particular y mucho menos con un partido político y lo he demostrado.Bajo esa lógica el gobernador llamó al PAN a recuperar la alcaldía, ¿cómo lo ve?A mí no me quita eso el sueño, lo que me quita el sueño es la seguridad de Juárez, la tranquilidad de los juarenses, lo que me quita el sueño es ser eficiente, el no fallar, eso me quita el sueño, a mí no me quita el sueño las declaraciones de ningún político.Eventualmente estaría buscando la reelección, ¿cuándo tomará la decisión?Si cumplimos, sí; (lo haría) este año. Espero cumplir este año con todo lo que ofrecimos, con todas las propuestas, tapar los baches no es cosa sencilla y vamos a taparlos todos. A ver, yo no me rajo ni tantito, yo no retrocedo ni para agarrar vuelo.¿Cómo se encuentra el ambiente político en el Cabildo? ¿Es el PAN su oposición?Sí, y luego a veces se hace PRI-AN, como que se juntan, no los entiendo, porque va uno al pasado y busca qué tan eficientes fueron inclusive los propios regidores que ahora están ahí, cuando trabajaron en alguna administración y uno se da cuenta que no, que también fueron a sentarse a hacer como que trabajaban, entonces dónde está la calidad moral para reclamar. La verdad es que a mí me puede mucho que le quieran meter suspicacia a todo, que quieran cuestionar absolutamente todo cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron.Si busca reelegirse es natural que el ambiente sea político, ¿no?Sí, pero pongo una condición: para reelegirme, para buscar la reelección tengo que cumplir, si no, no. Pero yo soy claro en cuanto a eso, no me ando por las ramas como acostumbran los políticos, por eso es que no soy de ese grupo, no soy de ese montón. Lo digo, las cosas claras: si no cumplo, no, termino mi gestión de dos años y me voy, pero si cumplimos por supuesto que vamos a buscar la reelección, porque estoy seguro que en cinco años sí podemos cambiar a Ciudad Juárez. En dos es imposible, en dos estamos poniendo orden y arreglando el desastre que nos dejaron. Haga de cuenta que de octubre a diciembre hicimos todo de manera emergente: ordenar, recuperar, invertir, comprometer el recurso porque si no lo hacíamos se perdía, todo fue puras urgencias, puras emergencias, no se podía planear absolutamente nada.Pero ahora viene la evaluación de sus decisiones y actos, ¿se siente seguro?Por supuesto, pero además lo que ya hicimos, ya dejamos ahí huella de que las cosas se pueden hacer de manera distinta y bien, y a la primera. (Gabriela Minjáres /El Diario)