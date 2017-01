Insisten ruteros en tarifa de 10 pesos

Aunque mantienen su postura de solicitar un aumento de 10 pesos en la tarifa del servicio de las rutas, los concesionarios ya respetaron el precio de 7.00 pesos, aseguró el jefe del departamento de Transporte Público, Víctor Hugo Estala Banda.A su vez, el secretario de Transporte Público Sección 1 del Sindicato de Trabajadores del Volante (STV) de la CTM, aseguró que mientras esperan una respuesta del Gobierno a la petición para elevar el costo, no realizarán acciones de movilización.“Se solicitó por medio del Sindicato en Chihuahua el aumento, en esto se está trabajando, pero no vamos a hacer ningún paro ni nada de eso”, aseguró.Dijo que no es posible mantener la misma tarifa de 7.00 pesos cuando el diesel subió tanto y el dólar se cotiza tan elevado.“Todas las refacciones que usamos nosotros son americanas, porque los camiones son americanos, y aunque la compré aquí le venden a precio de Estados Unidos”, explicó.El jefe del departamento de Transporte Público aseguró que el lunes llevará a la ciudad de Chihuahua ante la Secretaría de Gobierno la petición de 50 agrupaciones de concesionarios que el 6 de enero solicitaron por escrito elevar la tarifa a 10 pesos.“El compromiso que yo hice con esos grupos que aumentaron la tarifa fue decirles que la bajaran y yo voy a Chihuahua y hago el planteamiento de manera formal, pidiéndoles que empiecen a modernizarse”, aseguró Estala.El precio de 7.00 pesos está vigente desde hace un año, cuando el Gobierno del Estado y el Consejo Consultivo del Transporte Público autorizaron aumentar 1.00 peso el pasaje por persona.

