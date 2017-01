Protestan en caravana por alza a combustibles

Cargando

Unas 160 personas, entre agrupaciones que se aglutinan en la Asamblea Popular y manifestantes individuales, hicieron ayer una caravana del Aeropuerto de Ciudad Juárez a la planta de Pemex.El propósito fue expresar la necesidad de rescatar a Pemex del saqueo y manifestar el rechazo popular a la Reforma Energética que provocó las alzas en las gasolinas, el diésel, el gas butano y la electricidad.Los manifestantes se apostaron desde las 9:00 de la mañana en la avenida Tecnológico, frente a la terminal aérea, donde hicieron una larga fila.Allí se organizaron y luego partieron hacia la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex, que se ubican en el kilómetro 22.5 de la carretera a Casas Grandes.Juan Morúa Torres, miembro de la organización Resissste que participa en la Asamblea, dijo que hicieron la movilización pero no para protestar contra Pemex, pues es propiedad de los mexicanos y los políticos ya han dejado muy poco de la empresa.Sucede que “un grupo de marranos se juntaron y se acabaron la gallina de los huevos de oro, que era Pemex, y las plumas y lo poco que queda se lo están dando a los gringos”, agregó.La manifestación es por el rescate de Pemex y para decirles a los políticos que “no queremos” su Reforma Energética, expresó.Alma Angelina Loya, quien dijo ser “adoptada” en esta ciudad desde hace 24 años, expresó que ella acudió a la manifestación por amor a Juárez y lo hizo en forma individual.“Es una caravana de manifestación para que las cosas se revisen, porque las cosas han llegado a un punto crítico que ya es insoportable para el pueblo”, agregó.Informó que Pemex es un patrimonio de los mexicanos y por eso fue a decirle: “Pemex, no te vendas” y “Pemex, no te mueras”.“Vamos a pedir que se dé marcha atrás a todas aquellas medidas que lesionan al pueblo”, expresó.Hay que reducir la cantidad de senadores y diputados, y si la gasolina está regulada por precios internacionales, que el salario también se rija por precios internacionales, añadió.Los manifestantes portaban mantas, banderas y una botarga de 3.5 metros de altura, que era un esqueleto con una túnica negra que representaba la muerte de Pemex.También llevaron pancartas con frases como: “Clase política como príncipes, el pueblo como mendigos”, “Alto de enriquecer a los políticos”, “Menos senadores, más escuelas” y una que se repetía mucho: “No al gasolinazo”.

