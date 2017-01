Drenaje se cuela a sus casas y JMAS no atiende

Vecinos de la colonia Melchor Ocampo se dijeron cansados de que el agua del drenaje se cuele a sus casas porque la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) abrió un boquete en la calle hace más de un mes para reparar una fuga y nunca regresó a taparlo.El hoyanco se localiza sobre la calle Monterrey, casi en la esquina con el cruce de 21 de Marzo, donde el agua se mantiene estancada y la circulación vehicular afectada.Desesperados, los inconformes aseguran que han reportado este inconveniente en más de una ocasión y que la respuesta que les da la empresa descentralizada a través de la línea telefónica (656) 686-0086 siempre es la misma: que enviará a una cuadrilla a resarcirlo.Érika García Hernández, vecina de la calle, indicó que la JMAS sabe de la queja porque le proporcionó el número de reporte 555144 para darle seguimiento.El Diario se puso en contacto con Corazón Díaz Vázquez, vocera del organismo, para pedir una versión oficial sobre este reporte.La portavoz afirmó remitir la solicitud al departamento correspondiente, pero, hasta el cierre de esta edición, la respuesta no había llegado.De acuerdo con García Hernández, todo comenzó en diciembre pasado cuando la Junta acudió a la zona para reparar una fuga de la red general que ocasionaba que los moradores aledaños no tuvieran suficiente presión del agua.En ese entonces, aseguró, las cuadrillas abrieron el agujero frente a su domicilio y luego hicieron lo mismo en otros puntos de la colonia, sobre todo en la calle 21 de Marzo.“No nos podemos bañar a gusto porque nos sale el agua sucia siempre, con olor a drenaje”, afirmó la mujer. “Pero cada rato les hablo y les hablo y no me hacen caso. El otro día se cayó un carro aquí y un camión de basura casi se voltea”, expresó.Hasta ayer, el único resguardo que tenía el área señalada es un cono fluorescente que alerta a los conductores y a los transeúntes sobre el cráter, cuya profundidad es de un metro y algunos centímetros más.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.