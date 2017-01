Operan mercados en condiciones inseguras

La Dirección de Comercio detectó que mercados populares, apostados en la vía pública, operan en condiciones inseguras, y es una de las razones por las que este año se proyecta reubicarlos, aseguró la titular, Alejandra Molina Molina.Dijo que tienen registrados más de 110 tianguis que en muchos casos no cumplen con las medidas de seguridad para los clientes y los propios vendedores.“Es titánico, vamos a considerar la reubicación de estos mercados populares apostados en zonas habitaciones o en la vía pública, porque regularmente están sobre avenidas”, expuso.Como se ha documentado en notas periodísticas, son miles de vendedores que se adueñan de las calles y banquetas para instalar mercados, al mismo tiempo que afectan a habitantes de colonias y fraccionamientos, así como a usuarios de las vías al obstruir y deteriorar el espacio público.Esta situación ha provocado la protesta y exigencia de los vecinos aledaños a estos puntos para que se retiren.La funcionaria indicó que para evitar afectar a los comerciantes se planea reubicarlos a sitios lo más cercano posible a donde trabajan actualmente, pero que sea un espacio viable.“Que sea una cuestión que no afecte al comercio como tal, y no quitarles su fuente de trabajo, pero que tampoco podamos estar permitiendo que estén sobre avenidas, sobre zonas habitacionales es un problema social”, declaró Molina.La idea es trasladarlos a terrenos municipales, o revisar opciones de arrendamiento o de comodato, afirmó la titular de Comercio.Dijo que se planea reubicarlos a todos, aunque se dará prioridad a los que están apostados en zonas habitacionales o en la vía pública, que de hecho son la mayoría.“Algunos sí tienen un margen de prioridad, por tratarse las condiciones en las que operan, entonces iniciamos por orden prioritario”, anotó la funcionaria.A pesar de que están constituidos de manera formal, se encuentran en áreas que no son las óptimas, e incluso no cumplen con la seguridad necesaria y están en constante riesgo, aseguró.La funcionaria explicó que la dependencia empezó a trabajar este año en ese proyecto, por lo que no existe aún una fecha determinada para arrancar con la reubicación.“Estamos trabajando en la logística, de cómo vamos a operar las pretensiones y los objetivos que se van a alcanzar durante el año”, comentó.

