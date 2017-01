En rezago educativo, 270 mil juarenses

Cargando

Más de 270 mil habitantes de esta ciudad carecen de la certificación del nivel escolar básico, señalan estadísticas del Centro de Educación Extraescolar para Adultos (Cedex).Juan de Dios Holguín Sáenz, coordinador regional del Cedex, indicó que la cifra representa que un 25 por ciento de la población se encuentra en rezago educativo.Informó que uno de cada tres chihuahuenses no tiene certificado de secundaria. En Ciudad Juárez unas 70 mil personas no han concluido la primaria y 200 mil la secundaria, agregó.Ante estas cifras, el Centro de Educación Extraescolar para Adultos emprendió la aplicación de exámenes para concluir la primaria y secundaria.A sus 57 años, María del Carmen Ochoa realizó ayer la prueba de certificación de secundaria.“Cuando estaba niña mis papás no podían pagarme la escuela y solamente fui a la primaria, luego se pasó el tiempo y hasta ahora tengo oportunidad de sacar la secundaria”, afirmó.La aplicación del examen fue en la primaria Francisco González Bocanegra, ubicada en la calle Rivera de la Roca del fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 9.“El tener secundaria me va ayudar a tener un mejor ingreso; a lo mejor me suben un poquito el sueldo en la maquila donde trabajo”, dijo.Además destacó que sus hijos y nietos se sienten muy contentos por los logros académicos que ha empezado a cosechar.“Una ya está grande pero tenemos que esforzarnos”, expresó María del Carmen, quien comenzó rápidamente a contestar las más de 250 preguntas de la evaluación, la primera que el Cedex realiza en el 2017.Holguín Sáenz informó que ayer se aplicaron 40 pruebas para primaria y 132 para secundaria.“Estamos bajo las políticas del gobernador de abatir el rezago educativo y sobretodo llegar a la gente más vulnerable”, enfatizó.Mencionó que la respuesta de la primera aplicación fue superior a la que esperaban, ya que contemplaban cerca de 60 personas pero casi se triplicó la asistencia.El coordinador regional expuso que la meta de este año es llegar a 5 mil certificaciones de cualquiera de los dos niveles básicos.“Esto significa que la gente se quiere superar y salir adelante, solamente es cuestión de mejorar la difusión”, argumentó.Refirió que el proceso no tiene ningún costo y que luego de aprobar la prueba, el documento tarda máximo un mes en llegar al estudiante.Hasta el momento Cedex no cuenta con edificios propios, es por eso que laboran en las primarias de diversos puntos de la ciudad.Holguín Sáenz comentó que los aspirantes se inscriben y reciben una guía de estudio, y pueden acudir por asesoramiento o estudiar solos en casa.Los puntos Cedex son la primaria Efraín González Luna ubicada en el fraccionamiento Hacienda Universidad y la Secundaria Federal 12, de la colonia Los Alcaldes.Otro más es el de Riberas del Bravo, además en la colonia Postal sobre la calle Magnesio y las escuelas Valentín Gómez Farías y María Edén Álvarez.“La gente que quiera obtener su documento puede acercarse con nosotros y les asesoramos de manera gratuita”, puntualizó. (Maricela Morones / El Diario)

