Pierde el control de su automóvil y se impacta

Un hombre resultó lesionado luego de perder el control de su vehículo y chocar contra un registro de cableado de una compañía de telefonía.El accidente se registró cerca de las 5:40 de la mañana de ayer en el bulevar Óscar Flores y avenida Plutarco Elías Calles.Elementos de la Dirección de Tránsito dijeron que el herido presentaba grado alguno de ebriedad aunque no detalló cuál. En el lugar trascendió extraoficialmente que el conductor se durmió al volante y por eso tuvo el percance, aunque la versión no fue confirmada por la corporación.Paramédicos de Rescate municipal trasladaron al lesionado, identificado como Luis Francisco Arzaga, a un hospital para que recibiera la atención necesaria.En aliento alcohólico –de .001 a 0.89% BAC (miligramos por litro de concentración de alcohol en sangre– sí se puede manejar y no hay multa.De acuerdo al Reglamento de Vialidad y Tránsito nadie puede conducir en primer –.090 a .139%–, segundo –.140 a .229%– o tercer grado –desde .230%–.Quienes violen esta disposición quedan detenidos y pueden pagar con trabajo comunitario, horas arresto o pago económico según el grado de ebriedad, además de cumplir con la multa de Tránsito, curso de Guiadores de Alto Riesgo; el vehículo es asegurado.Sólo un médico puede determinar el grado de ebriedad, han informado previamente autoridades municipales. (Con información David Cruz)

