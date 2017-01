Altera gasolina cara hábitos de fronterizos

El alza en el precio de los combustibles está generando cambios en el uso y adquisición de vehículos, refirieron usuarios y vendedores de automóviles.Ángel Domínguez, quien maneja una camioneta de 6 cilindros, mencionó que ya sólo la usa para lo indispensable, como ir al trabajo o al supermercado.Además en días pasados comenzó a cargar combustible en El Paso, pues las tarifas de la localidad se salieron de su capacidad económica.Calculó que llenar el tanque en la ciudad vecina le representa un gasto de poco más de 400 pesos, cuando aquí estaba gastando casi 600.“Voy y cargo a El Paso, pero de todas formas ya casi no la muevo si no tengo que salir”, expresó.Gerardo Morales González, empleado de una maquiladora, dijo que en su caso sigue dándole el mismo uso al automotor, ya que por sus actividades diarias no puede prescindir mucho de él.Sin embargo está contemplando mejor el uso de transporte público, ya que el carburante se está llevando una buena parte de su sueldo.Detalló que de los mil 900 pesos que gana por semana, por lo menos 500 los destina a la gasolina.El “megagasolinazo” con el que inició el año también se está reflejando en la demanda de los clientes, dijo Carlos Lozoya, representante del tianguis de autos usados Teto’s Car.Las búsquedas ahora se centran en autos más compactos y que gasten menos gasolina, afirmó.Señaló que incluso antes de que terminara el 2016 y se difundiera el aumento en las tarifas del combustible, la gente empezó a buscar los coches de 4 o 6 cilindros.“Viene la gente y pregunta específicamente por los carros que usen menos carburante. Desde el año pasado se empezó a mover mucho ese inventario”, refirió.En tanto, despachadores de expendios gasolineros que no cuentan con el estímulo fiscal mencionaron que las ventas siguen estancadas y los pocos que acuden se surten de menores cantidades.Estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) indican que desde el 1 de enero cayó en aproximadamente 60 por ciento la actividad en las estaciones gasolineras de la ciudad.Actualmente sólo Petrol y Oxxo Gas manejan la tarifa máxima fijada por Gobierno federal, que es de 12.44 pesos el litro de la Magna y 15.35 pesos el litro de la Premium.El resto de las compañías, bajo el argumento de no poder absorber el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), la comercializan en 15.71 pesos la “verde” y la “roja” en 17.93 pesos. (Cinthya Ávila / El Diario)

