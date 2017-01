En viernes 13 se dan el sí

Cargando

Por ser viernes 13, la cantidad de parejas que contrajeron matrimonio ayer se redujo a cinco, debido a que algunos consideran que es día de mala suerte.Brenda Berenice Pérez y su novio Víctor Daniel Rodríguez, ambos de 24 años, acudieron a casarse y sus solas sonrisas, radiantes y felices, bastaron para conjurar cualquier superstición.Se sentaron uno junto al otro, con sus familiares observando la escena, en la Oficialía 05 del Registro Civil, que se encuentra en la Unidad Administrativa “José María Morelos y Pavón”.Ella dijo que no es supersticiosa y que el viernes 13 fue un día normal, común; pero cada persona puede tener sus creencias y vivir con ellas.La fecha en su caso fue especial porque ella y su esposo quisieron que así fuera. “Para mí el día no significa nada, más que coincidencias”, expresó Víctor Daniel.Dijo que él le pidió a Brenda Berenice que fuera su novia un Día de Muertos, así que el hecho de casarse en viernes 13 es algo normal y “para nosotros está bien”.“No significa que sea algo malo”, expresó ella. “Vamos por el buen camino”, añadió él. Y sin esperar más, radiantes, se tomaron de la mano ante el empleado del Registro Civil.Normalmente se casan 12 o 23 parejas en un viernes común, dijo Javier Palacios Reyes, titular de la Oficialía 05 del Registro Civil.Pero este día (ayer) se programaron solo cinco matrimonios, agregó. Esto se atribuye a que la superstición aún existe entre la población.“Es un fenómeno similar que nos ocurre los martes 13, pues es una fecha en que no hay matrimonios”, continuó. La reducción en la asistencia fue superior a 60 por ciento.Muchas personas consideran aún que casarse en viernes 13 es de mala suerte y esa es la causa aparente de la poca afluencia de contrayentes en las oficinas del Registro Civil.“Yo creo que es una cuestión de naturaleza humana ajena a los avatares del tiempo, yo creo que las personas creen lo que quieren creer”, expresó.Y esa situación se refleja particularmente en esta fecha, dijo. (Horacio Carrasco / El Diario)

