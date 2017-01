Arman maquilas frente vs Trump

Ante los ataques y promesas que ha lanzado el presidente electo Donald Trump y que afectan las inversiones de Estados Unidos en México, la organización nacional que agrupa al sector industrial de exportación formó un frente para ‘blindar’ su operación y la generación de empleos en este país.El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Federico Serrano Bañuelos, informó que en conjunto con la Secretaría de Economía trabajarán para eliminar parte de la carga tramitológica que el Gobierno mexicano les ha impuesto en los últimos años.A través de un comunicado, señaló que con el fin de generar certidumbre jurídica e incrementar la competitividad del sector maquilador y manufacturero de exportación, están pidiendo al Gobierno federal tomar 10 medidas.Entre ellas está la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a importaciones temporales, un gravamen que se empezó a aplicar a la maquiladora desde el 2014 y que ha significado gastos millonarios para las empresas y complicaciones tramitológicas, así como mayor carga administrativa y multas a las empresas.El listado incluye fijar una tasa cero para la exportación de servicios, volver viable y de largo plazo los proyectos de tipo “shelter” –hospedaje de manufactura–, así como eliminar la doble tributación en materia de IVA que se da en caso de enajenación contra importación.El plan también contempla que el Gobierno mexicano aumente las facilidades a la operación de las empresas certificadas, y que se incentive el uso de energías renovables, así como que se les permita la importación temporal de electricidad, lo que implica grandes ahorros en costos.Además Index ve urgente incentivar las cadenas productivas, la generación de proveedores nacionales, para incrementar el contenido regional y nacional de insumos en los productos que se exportan.También solicitó la creación de un ombudsman de la maquiladora, “que dé atención puntual a los temas de nuestra industria ante las distintas autoridades, además de generar incentivos de aplicación inmediata para la industria de exportación con el fin de neutralizar el complejo entorno político-económico-social que enfrenta el país (fiscales, fondos, reembolsos, co-inversiones)”, indica el comunicado emitido ayer por la tarde.Otra de las peticiones es otorgar a Index un asiento formal en el “cuarto de junto” en el proceso de Modernización del TLCAN y también acelerar los beneficios de la Reforma Energética para materializarlos con costos competitivos de nivel internacional en las empresas IMMEX.Para lograrlo, Serrano propuso establecer esfuerzos conjuntos con las dependencias competentes.Las peticiones se hicieron ayer durante la reunión trimestral de las 21 asociaciones regionales que componen Index –entre las que se encuentra la de Juárez–, en donde estuvo presente el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.El funcionario federal se comprometió a instalar mesas de trabajo para fortalecer la industria de exportación.El comunicado indica que Guajardo aseguró que tienen todo el apoyo del Gobierno federal y se trabajará con Index nacional “hombro a hombro”, mencionando que “no podemos correr el riesgo de interrumpir procesos productivos o afectar la transportación de carga en un mundo en donde las plataformas regionales de manufactura trabajan con en el ‘just in time’ y en el que no podemos fallar”.Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha sido insistente en que castigará a las empresas que fabrican en México para exportar a Estados Unidos, y también a quien envíe líneas de producción y empleo a tierra azteca, a quienes aplicará un gravamen de hasta 35 por ciento.Ante esas amenazas, la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, Alejandra de la Vega, convocó a fortalecer la industria local y regional, de la mano de la internacional que ya se tiene, así como buscar y vigorizar mercados en otros países.Señaló que al parecer Trump tiene puesto el ojo en el sector automotriz, dado que constantemente hace comentarios y “lanza cosas hasta por Internet que tienen mucha profundidad e impacto”.Dijo que la respuesta que han dado firmas de ese sector de Asia con presencia en México, sobre todo en el bajío, ha sido muy fina, sobre todo del director general de Toyota, quien le hizo ver a Trump de manera respetuosa que tienen inversiones en ambos países y seguirán aquí.De la Vega consideró necesario facilitar más las cosas a la inversión extranjera y no darles motivos para no venir al estado, con acciones como los bloqueos a las vías de comunicación suscitados en días pasados en protesta por el llamado ‘gasolinazo’.“Lo que si es que los mexicanos tenemos que empezar a crear la propia industria nacional y como chihuahuenses, incentivar el desarrollo de las empresas regionales, de la mano de la empresa internacional que se tiene”, indicó.El especialista en comercio exterior Víctor Yanar Ríos, socio del despacho legal BéndiksenLaw, quien tiene entre sus clientes a la mayoría de las 10 más grandes maquiladoras ubicadas en la ciudad, explicó que a lo largo de los años la autoridad ha venido complicando el esquema maquilador, como si quisiera acabar con él.Señaló que de un simple esquema de importación temporal pasó al actual proceso que es discriminatorio, pues hay empresas certificadas que tienen muchas ventajas sobre las no certificadas.Dijo que sin la necesidad de que Trump viniera a afectar a la maquiladora, el Gobierno mexicano ya lo ha estado haciendo.En el país, la industria maquiladora ocupa al 13 por ciento de toda la fuerza laboral formal, que equivalen a 2 millones 475 mil 935, de los 18 millones, 935 mil 841 trabajadores en total. (M. Coronado / M. Quezada / El Diario)1. Exención de IVA a importaciones temporales.2. Tasa cero de IVA para exportación de servicios (fortalecer la figura del Decreto IMMEX).3. Viabilidad para programa Shelter, sin limitación temporal4. Eliminar la doble tributación en materia de IVA (Enajenación vs importación).5. Orientación del esquema de Empresa Certificada a temas de fondo y no de forma.6. Ampliar el Esquema de Empresa Certificada a otras dependencias Federales.7. Incentivar el uso de energías renovables y mejores prácticas ambientales.8. Permitir la importación temporal de energía eléctrica9. Incentivar las cadenas productivas para incrementar el contenido regional/nacional.10. Creación de la figura de un ombudsman

