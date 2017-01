Llaman a fortalecer al sector maquilador

La certidumbre jurídica y el aligeramiento de la tramitología harán que la industria maquiladora amortigüe el impacto generado por el presidente electo Donald Trump, indicaron analistas.Los especialistas dijeron que la formulación de un plan integral debe ser la prioridad del Gobierno Federal ante la incertidumbre comercial actual, debido a que la maquiladora actualmente es la “gallina de los huevos de oro” de México.José Castañón Sandoval, encargado de desarrollo de negocios de Grupo Palco, comentó que la propuesta del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) a la Secretaría de Economía busca solución a problemas que han arrastrado por algunos años y que ha generado incompetencia en el sector económico.“Las medidas propuestas son válidas porque el Gobierno Federal tiene que tener un plan B y hasta un tercero, porque no podemos esperar que las declaraciones del actual presidente de EUA y el tipo de cambio afecte la economía local”, dijo.Castañón Sandoval aseguró que se le tiene que apostar a este sector y, sobre todo, a la industria nacional, debido a que “desde hace algunos la maquiladora se convirtió en ‘la gallina de los huevos de oro’, y no la gasolina (como afirmó el jueves el presidente Enrique Peña Nieto)”.El Consejo Nacional de Index propuso la exención de IVA a importaciones temporales, tasa cero de IVA para exportación de servicios, quitar limitación temporal al programa Shelter, incentivar el uso de energías renovables, permitir la importación temporal de energía eléctrica, creación de un ombudsman, entre otros puntos.El economista y director de la consultoría Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, dijo que estos puntos pueden incentivar y mejorar el ambiente para la industria, sin embargo, mencionó que es necesario que la industria manufacturera tenga una ley definitiva para que no tengan que estar expuestos a cambios regulatorios cada cierto tiempo.“Se debe legislar y darle flexibilidad para que haya una ley enfocada al sector económico de exportación y no estar inventando cada seis años; hay que dar un paso atrás, revisar todas las operaciones, la estructura y regularla a partir de cero, en lugar de tapar hoyos y destapar otros, lo ideal es reconstruir la normatividad y ya no estar en el vaivén de las posiciones políticas”, explicó.El presidente de Desarrollo Económico del Norte Asociación Civil (DENAC) y fabricante de herramientas automotrices, Héctor Núñez Polanco, comentó todavía falta afinar más la propuesta, debido a que más que un plan deberían de trabajar ya en una propuesta con cifras que sustenten por qué se piden estos cambios.Aseguró, también, que el Gobierno Federal deberá garantizar a las trasnacionales quieren un ambiente de competitividad, pero también debe negociar que haya un mayor consumo de proveeduría nacional.Sandoval Murillo coincidió y afirmó que un esquema así, hará crecer a las empresas mexicanas y facilitará procesos a los corporativos internacionales.Sin embargo, Núñez Polanco agregó que el Gobierno Federal tiene que ser consciente de que hay más valores en los que tiene que trabajar para que la industria no se fugue, como garantizar en facilidades para desarrollar talento profesional, menos violencia, fomentar una proveeduría sólida, y mejorar la planeación urbana.

