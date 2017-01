Captura Policía a 2 por ataque en residencial

Cargando

Dos presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como presuntos responsables de lesionar a un guardia de seguridad y realizar disparos contra una vivienda del residencial San Pablo, donde se localizó un costal de ixtle con explosivos tipo salchicha.El encargado del despacho de Seguridad Pública, Sergio Almaraz Ortiz, informó que a los detenidos se les aseguró una camioneta Nissan Titan blanca modelo 2012 con permiso de circulación de Estados Unidos, una pistola calibre .40 y una máscara de payaso.Sergio Palomo y Juan Carlos Ramírez, de 34 y 40 años, fueron capturados en la prolongación Manuel Gómez Morín y Teófilo Borunda.Almaraz dijo que una vez que se reportaron disparos en el fraccionamiento colindante a la avenida Gómez Morín, los agentes obtuvieron información de las características del vehículo que utilizaron los agresores y tras una persecución los arrestaron.Informó que la casa no estaba ocupada en esos momentos y al alejarse los hombres armados agredieron al guardia de seguridad.Testigos señalaron inicialmente que la víctima estaba dentro del hogar acompañado de su familia.El vigilante fue trasladado a un nosocomio, en donde se reporta su estado de salud como delicado después de recibir varios impactos de arma de fuego.Cuando ingresaron a la vivienda ubicada en la calle Nardos para verificar que no hubiera personas lesionadas, los agentes detectaron en el interior explosivos, mechas y otros equipamientos.Las “salchichas” presentaban la leyenda Emulex C, que según fuentes consultadas es una emulsión de baja densidad sensible al detonador. Es utilizado como explosivo de contorno para suavizar la detonación en los perfiles de túneles.

