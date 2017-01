Niega 'El Greñas' riña con sexoservidora; dice que ella lo atacó

El llamado 'zar del narcotráfico' Gilberto Ontiveros Lucero, alias 'el Greñas', negó haber reñido a golpes con una sexoservidora por su paga, como lo dio a conocer ayer la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Dijo que su agresora llegó a su casa le pidió entrar a su casa porque le urgía ir al baño y él accedió; ella entró al sanitario y al salir le pidió un vaso con agua por lo que él le señaló la cocina, mientras él buscaba un expediente en su recámara y fue ahí donde ella lo sorprendió.Aseguró que la mujer tomó uno de los cuchillos de su cocina y traía unas tijeras con las que lo atacó por lo que él solo se defendió y a pesar de que denunció los hechos con los policías municipales y después ante el Ministerio Público, ninguna autoridad investigó; dieron por cierta la versión de su agresora.Mostrando hematomas y varias heridas en cabeza, cuello, antebrazo, espalda y piernas, Ontiveros Lucero exigió a las autoridades que no solo se dé crédito a la versión de las mujeres, sino que realicen las investigaciones pertinentes.Dijo que aún posee el cuchillo y las tijeras que empleó la mujer, a la que no descarta denunciar por homicidio en grado de tentativa.Explicó que hace tres meses una mujer y su hija llegaron a su negocio en el estacionamiento ubicado en la avenida Paseo Triunfo de la República y le pidió ayuda para su otra hija María Luisa García Olivas, sujeta a proceso penal por homicidio, ya que saben que él tiene un buen equipo de abogados, por lo que él accedió a ayudarlas.Le entregaron un expediente y él hizo cinco copias.“Esta mujer me llamó el miércoles a las dos de la mañana y me dijo que había salido del Cereso, ella me marcó de un número de teléfono que no conozco y me dijo que le urgía y fue a mi casa, yo no la iba a dejar entrar pero insistió porque quería ir al baño y le abrí la puerta”, agregó.Recuerda que sobre la mesa de su comedor tenía dinero en efectivo pero no sospechó de la persona y mientras ella salía del baño para ir a la cocina por el vaso de agua, él fue a buscar la copia del expediente a su cuarto, donde lo sorprendió con el cuchillo que presuntamente le clavó en la espalda.Dijo que forcejearon y él recibió varias puñaladas al defenderse.“Yo no contrato sexoservidoras; ni sabía que era eso, mi hermano fue ajeno al hecho y sólo corrió a auxiliarme, yo sólo quiero que diga la verdad porque así no ocurrieron las cosas”, afirmó.La información aportada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) establece que el arresto fue realizado la tarde del miércoles.Gilberto y César Ontiveros Lucero, así como Marisela G. O. fueron detenidos ayer al ser reportada una riña en el cruce de la calle Fernando Montes de Oca y Paseo Triunfo de la República, se dio a conocer.La SSPM informó que los agentes encontraron a los dos hombres peleando con una mujer la cual había golpeado a ‘El Greñas’, por lo que todos fueron asegurados a fin de evitar que se lastimaran.