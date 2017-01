Abren proceso a estudiante que baleó a su compañera

La estudiante que presuntamente disparó en contra de una menor en la Secundaria Técnica 60 mientras se desarrollaba una olimpiada de matemáticas, fue vinculada a un proceso penal por el delito de lesiones calificadas.Las pruebas solicitadas por el Tribunal de Control para determinar si la detenida Alejandra Paola Ramírez González padece una enfermedad psiquiátrica, aún no están disponibles.Los hechos sucedieron la tarde del sábado 7 de enero en el plantel educativo ubicado en la avenida Manuel J. Clouthier y calle Copaiba cuando se desarrollaba la olimpiada en la que participaban alumnos de primarias y secundarias.Al rendir declaración ante el Ministerio Público (MP) la víctima, de 17 años, señaló que ese día a las 15:05 horas le llamó a su mamá para que la recogiera ya que había terminado de aplicar exámenes. Luego se dirigió a las canchas del plantel para buscar un amigo y al localizarlo él le dijo que estaba buscando a una amiga y ella se ofreció a ayudarle.Cuando realizaba esa tarea, Alejandra Paola la interceptó y le dijo “ha llegado la hora de tu muerte” al tiempo que la abrazó, le puso una mano en el estómago y otro atrás luego ella sintió mucho dolor y alcanzó a gritarle a su amigo, él la abrazó y ella se desvaneció.El maestro Ramiro Rascón Rodríguez también fue uno de los que declaró ante el MP. Dijo que escuchó como el estallido de un cohete de pólvora y observó que el compañero estaba sosteniendo a la víctima.Alejandra Paola no se retiró del lugar, les dijo a los dos hombres que tenían que llamar al 911 y luego ella marcó el número y le señaló a la operadora que había disparado un arma de fuego.La ahora detenida le pasó el teléfono al maestro y la respondiente del 911 le preguntó al docente qué había sucedido, pero en ese momento él no comprendía qué estaba ocurriendo hasta que interrogó a Alejandra y ella repitió que acababa de detonar un arma de fuego y le mostró la pistola.El maestro le pidió a Alejandra que guardara el arma y solicitó ayuda a dos compañeros para que aseguraran a la agresora y ella les dijo que no se iba a ir; incluso en su declaración la víctima refirió que al recuperarse del desmayo vio a Alejandra parada junto a sus pies.Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar y aseguraron a Ramírez González, así como un arma calibre .22 así como una bolsa con 15 cartuchos útiles.La víctima sufrió una lesión en ligamentos que involucran el diafragma y el estómago, así como daño en el hígado. Las heridas causadas se clasificaron como aquéllas que ponen en peligro la vida, tardan más de 60 días en sanar y pueden dejar infecciones y problemas gastrointestinales.La defensa de la estudiante “considerada como alumna de excelencia académica pues obtuvo una beca en el Tecnológico de Monterrey y por sus propios medios se fue a estudiar a Canadá” le indicó al juez que no tenía ningún argumento de descargo.El juez Apolinar Juárez Castro le dio valor a las declaraciones de la víctima, de los testigos, al dicho de la mamá de la afectada y de los elementos de la SSPM, así como a un informe en balística forense.

