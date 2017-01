Fue intento de asesinato: ‘El Greñas’

El llamado “zar del narcotráfico” Gilberto Ontiveros Lucero, alias “El Greñas”, denunció públicamente haber sufrido un intento de asesinato en su propia casa, hecho que –asegura– ninguna autoridad investiga, pese a que lo hizo del conocimiento del Ministerio Público.El hombre de 64 años que puso de cabeza al sistema de justicia al norte del país y ha llevado el litigio de la expropiación de sus propiedades hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), negó contratar a sexoservidoras.“Si no me defiendo me mata. La autoridad se inclina a favor de la mujer, pero que investiguen para ver si dice la verdad”, urge.Refiere que durante el tiempo que permaneció detenido junto con su hermano y la presunta atacante, no recibió asistencia médica a pesar de la sangre que perdió.“Ni agua me dieron”, dice molesto.La información aportada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) establece que el arresto fue realizado la tarde del miércoles, lo que Lucero Ontiveros rechaza, ya que los hechos ocurrieron poco después de las 4 de la mañana dentro de su casa y a él lo detuvieron junto con su hermano frente al Hospital de la Mujer por la denuncia de Marisela G. O.La SSPM dio a conocer que fueron detenidos al ser reportada una riña en el cruce de las calles Fernando Montes de Oca y avenida Paseo Triunfo de la República.Señaló que fue detenido tras liarse a golpes con una sexoservidora que le reclamó por el incumplimiento al pago acordado.Tras dar su versión de los hechos, Ontiveros hace un momento de silencio para reflexionar y concluye que su error fue aceptar ayudar a la hermana de una mujer procesada por homicidio.“La hermana María Luisa García Olivas mató a su padrastro a puñaladas y su madre y ella me pidieron ayuda para que mis abogados vieran el expediente, por eso yo tenía una copia en mi casa”, agrega.Con hematomas y varias heridas visibles en la cabeza, cuello, antebrazo, espalda y piernas, Ontiveros Lucero exige a las autoridades que no solo se dé crédito a la versión de violencia a las mujeres, sino que realicen las investigaciones pertinentes.Narra que el miércoles a las 2 de la mañana su agresora le llamó por teléfono y le dijo que acabada de salir del Cereso y necesitaba el expediente de su hermana, por lo que iba a ir por él a su casa, pero él le dijo que era muy tarde y que se lo entregaba por la mañana.“Ella llegó a la casa, estuvo tocando y salí, me dijo que se estaba orinando y me pidió entrar al baño y la dejé entrar. Luego salió con que tenía sed y le dije que ahí estaba la cocina”, dice.Refiere que la mujer vestía una gabardina y traía unos zapatos de tacón alto.Mientras ella estaba en la cocina él se fue a buscar el expediente a su cuarto y estaba sacando los documentos del buró cuando lo sorprendió.Asegura que la mujer traía en una mano uno de los cuchillos de su cocina y en la otra mano unas tijerillas, por lo que al recibir la primera puñalada se defendió.Luego muestra las fotos donde se encuentra el cuchillo doblado de la punta y la herida en la espalda que requirió una sutura de tres puntadas.Lucero Ontiveros afirma que todo esto narró a los policías municipales y después ante el Ministerio Público, pero ninguna autoridad investigó y dieron por cierta la versión de su agresora.Dice que aún posee el cuchillo y las tijeras que empleó la mujer, a quien no descarta denunciar por homicidio en grado de tentativa. (Luz del Carmen Sosa)