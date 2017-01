Persisten violaciones a derechos de ‘El Chapo’: abogada

Cargando

“A mi si me llegan a matar aquí, nunca les crea que me suicidé”, le dijo Joaquín Guzmán Loera a su abogada durante la última visita que le hizo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso 9), afirmó.La defensora Silvia Delgado dijo que “El Chapo” dejó de tomar medicamentos desde hace algunos meses, por lo que su estado anímico ha mejorado y que él busca mantenerse saludable “porque cuenta con mucha familia”.Sin embargo aseguró que las obstrucciones por parte del personal del Cefereso y las violaciones los derechos de “El Chapo” permanecen.Luego de esta visita última visita, la abogada denunció ante los medios de comunicación la obstrucción de personal de la penitenciaría hecha a actuarios judiciales, quienes constatarían por parte del Tribunal de Justicia la situación de aislamiento en la que se mantiene a su cliente.Mencionó que el martes tenían programada una inspección y fe judicial de uno los amparos interpuestos en Ciudad Juárez por los defensores de Guzmán, con el objetivo de que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua pudiera constatar su argumento, “que está aislado, que está segregado, que no tiene comunicación, más que cuando lo visitamos sus abogados o su familia”, aseguró.Sin embargo esto no se realizó, ya que dijo que en el penal “inventan un famoso código negro” que se refiere a una falla técnica, por lo que no permitieron la entrada a los verificadores, ya que les dijeron no contar con luz eléctrica, mencionó.Afirmó que Guzmán Loera es violentado en sus derechos, entre ellos el de acceso a la justicia, ya que las audiencias que se programan para dar seguimiento a su caso son suspendidas por cuestiones tecnológicas, ya que se sostienen por teleconferencias, lo que retrasa los diversos procesos penales que enfrenta.De 30 audiencias que se tendrían que haber llevado a cabo, tan solo se han realizado alrededor de cuatro de ellas, informó Delgado.Además de esta situación, Silvia Delgado comentó que Guzmán Loera es objeto de acoso de uno de los custodios, quien según el detenido, al momento de revisarlo, en lugar de inspeccionarlo, le propina un tipo de “masaje” que lo incomoda.También que se comunican con él cada cuatro horas, incluyendo en las noches, donde interrumpen su sueño y que no le permiten un correcto descanso.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.