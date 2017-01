Con bajas reservas, banco de leche materna

A pesar de ser un proyecto que se consolida con rapidez, el banco de leche humana de la ciudad enfrenta dificultades para extender sus servicios a los bebés que no reposan en el Hospital de la Mujer porque el flujo de donadoras y las necesidades internas no permiten todavía almacenar una reserva considerable.José Antonio Pérez Romero, director de ese sanatorio que alberga las instalaciones, dijo que este depósito cuenta con reservas, pero éstas se consumen tan rápido como llegan.“Aún no estamos en esa fase”, señaló el médico en referencia al plan de alimentar a otros menores que lo requieran en la ciudad. “Esa ya será la última. Esperamos que en menos de un año ya podamos estar en esa fase. Para poder extenderlo fuera del hospital, la capacidad técnica la tenemos, pero lo que haría falta serían más donantes”.Al anunciarlo a principios de agosto del año pasado, Pérez Romero indicó que la proyección era que el banco, que es el único de su tipo en Chihuahua, proveyera alimentación a unos 200 niños al año.De acuerdo con el funcionario, después del caso de Yamilet –la hija de una mujer que murió tras dar a luz debido a heridas de bala–, que fue el que marcó el inicio de las operaciones, a la fecha un promedio de dos lactantes semanales reciben la leche que su madre no puede darles por algún motivo.El director del Hospital de la Mujer sostiene que la infraestructura puede recibir una considerable capacidad de leche, que en un momento determinado puede superar los 40 litros.Por esa razón, llamó a las madres en lactancia que tengan una excesiva producción a que visiten el banco por las mañanas para someterse a los exámenes de rutina y después registrarse como donantes, de modo que cada cierto tiempo acudan a entregar leche que les sobra.Aparte de esa tarea, las voluntarias pueden ser asesoradas sobre la lactancia y los beneficios que implica para los menores, pues el Hospital de la Mujer recibió hace un mes la certificación que lo distingue como un Hospital Amigo del Niño y de la Niña.Se trata de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que distingue a los sanatorios que facilitan y promueven la lactancia materna.Las personas que deseen obtener más información pueden llamar al teléfono (656) 611-5307 o presentarse directamente en la clínica, que se localiza en Paseo Triunfo de la República 3530, a unos metros hacia el poniente de la avenida Adolfo López Mateos.También pueden consultar la página oficial de Facebook, que puede hallarse como Clínica de Lactancia del Hospital de la Mujer. (Fernando Aguilar / El Diario)Llamar al(656) 611-5307 o acudiral Hospital de la MujerPaseo Triunfo de laRepública 3530, a unos metros hacia el poniente de la avenida AdolfoLópez Mateos

