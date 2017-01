Propone Hacienda nuevo esquema de homologación

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso a la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) Nacional un mecanismo para tratar de homologar los precios de la gasolina de las ciudades fronterizas mexicanas con las de Estados Unidos sin descapitalizar a las empresas.Sin embargo, la propuesta aún no resuelve el problema de los gasolineros en la frontera, pues el dinero que tienen que pagar por Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) es demasiado y no confían en que Hacienda regrese el dinero en el plazo prometido.Los gasolineros no han podido aplicar el esquema de homologación como lo diseñó Hacienda originalmente porque implica financiar millones de pesos por hasta 60 días.El esquema original permite bajar el precio de la Magna de 15.71 a 12.44 pesos por litro y la Premium de 17.93 a 15.35 pesos el litro, pero implica que los gasolineros paguen a Hacienda más de 3 pesos por litro de IEPS, y luego esperar hasta dos meses para que se los regresen.Como no tienen suficiente dinero para amortiguar ese pago sólo dos compañías están vendiendo la gasolina al precio bajo, y los demás, que la venden al costo máximo, han visto caer sus ventas hasta en 60 por ciento.La nueva propuesta reduce el tiempo de devolución del impuesto a 13 días hábiles a más tardar, en lugar de los casi dos meses, y Pemex les ofrece a los expendedores 10 días más de crédito, para un total de 17, para que de esta manera puedan sobrellevar la carga del gravamen.La dependencia planteó a Onexpo Nacional un apoyo financiero de Nacional Financiera (Nafin), para ofrecer distintos esquemas específicos de financiamiento para hacer válido en beneficio de los consumidores.Sin embargo, el esquema es apenas un proyecto que tienen que revisar y aún no cumple con las necesidades de los gasolineros, indicó el presidente de la Onexpo en Ciudad Juárez, Fernando Carbajal Flores.Dijo que de todas formas se les deja la carga del impuesto a los gasolineros, mientras que apenas en diciembre, antes de todos estos cambios, era Pemex el que lo absorbía.“Nosotros porqué tenemos que estar buscando financiamiento y absorbiendo ese costo, cuando ellos son los que van a estar recibiendo el dinero. Que se arreglen otra vez entre Pemex y Hacienda y a nosotros que nos den la gasolina al precio autorizado”, dijo Carbajal Flores.“Tenemos primero que revisar lo que nos ofrecen, que venga el de Hacienda y el de Onexpo para ver si nos conviene. Además necesitamos que todo quede por escrito, que se publique en el Diario Oficial de la Federación porque esto no se debe hacer de palabra”, afirmó el gasolinero.

