Detectan camiones ‘piratas’ de personal

La Oficina de Transporte Público detuvo 50 camiones por incumplir la ley, de los cuales 15 resultaron ser “piratas” que no contaban con permiso para prestar el servicio de traslado de personal a maquiladoras, dijo Manuel Márquez, jefe de Inspección de la dependencia.Inclusive se detectaron adolescentes de 15 años que fungían como choferes, agregó.Informó que el lunes pasado emprendieron un operativo de inspección en la red de transporte urbano y en ese lapso han sacado de circulación 50 unidades.De esa cantidad, 35 se detuvieron por motivos de contaminación y por el mal estado en que se encuentran sus accesorios, expresó.Aparte de que no se va a tolerar que traigan los asientos rotos o desprendidos, “se acabaron los chalanes”, añadió.Pero la mayor sorpresa en este operativo es que detectaron 15 camiones “piratas” que, extrañamente, no fueron detectados antes por los inspectores.Se trata de personas que empezaron a meter autobuses sin permiso alguno de las autoridades y que ofrecen servicios a precios inferiores a los concesionarios autorizados, dijo.Inexplicablemente, esto fue aceptado por funcionarios de las maquiladoras que se encargan de contratar ese servicio para los trabajadores.Agregó que además encontraron adolescentes de 15 años que se desempeñaban como choferes de esos camiones “piratas” y que trasladan a los obreros a su trabajo y viceversa.La Oficina de Transporte Público cuenta solamente con 15 inspectores para supervisar mil 500 unidades de transporte colectivo de pasajeros, informó.Sin embargo, sacaron ya de circulación medio centenar de camiones en tres días de actividades que habrán de continuar, expresó.Víctor Hugo Estala Banda, jefe de Transporte Público en la Zona Norte, dijo que el 13 de febrero se firmará un convenio entre el gobernador Javier Corral y el rector de la Universidad Tecnológica para capacitar operadores.La finalidad de esto es certificar a 40 personas que aspiran a ser choferes de transporte público, los que van a tener que cursar varias materias durante seis sábados en la Universidad Tecnológica, explicó. (Horacio Carrasco / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.