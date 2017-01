Suspenden por corrupción a agente del Ministerio Público

Un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad contra el Narcomenudeo fue separado de su cargo por probables actos de corrupción, dio a conocer personal de la Fiscalía General de Estado (FGE) de manera extraoficial.El representante social impuso a los familiares de un hombre arrestado en posesión de dos cigarrillos de mariguana una cuota de 3 mil pesos a cambio de su libertad, informaron personas cercanas al detenido.Explicaron que la persona fue sorprendida fumando en la vía pública el pasado domingo 25 de diciembre y al ser sometida a revisión los agentes municipales le encontraron otro cigarrillo en la bolsa del pantalón, por lo que fue consignado ante el Ministerio Público.El agente del Ministerio Público Ismael Martínez presuntamente exigió el dinero a cambio de la liberación del inculpado, sin embargo, los ofendidos hicieron del conocimiento de estos hechos a representantes de medios de comunicación que informaron al fiscal Jorge Nava López, quien ordenó la separación del cargo del MP, trascendió.Ayer se buscó una entrevista con el responsable de la representación social, pero no fue atendida la solicitud realizada a través del vocero Alejandro Ruvalcaba Valadez.El martes litigantes de la Asociación de Abogados Penalistas denunciaron actos de corrupción en la Unidad de Narcomenudeo.Señalaron que se les impide asumir la defensa de los detenidos a pesar de que los familiares los contratan.El vocero de la FGE dijo que la dependencia no permite que ningún abogado particular se nombre “para proteger los intereses de los imputados” pues se les evita que paguen por una falsa representación.

