Exigirán a Corral destitución de coordinador de MPs

Abogados penalistas rompieron acuerdos con la Fiscalía General del Estado y buscarán el diálogo con el gobernador Javier Corral Jurado, ante lo que llamaron “una falta de palabra” del coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro Silva Amezcua.Casi una hora antes los litigantes habían otorgado su voto de confianza al servidor público con quien se reunieron para denunciar actos de corrupción en la Unidad de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado Zona Norte.Le expusieron que se les impide asumir la defensa de los detenidos a pesar de que los familiares los contratan.Aseguraron que los agentes del Ministerio Público (MP) piden de 5 mil a 10 mil pesos para dejar en libertad a los arrestados, indicándoles que no requieren un abogado y que los sospechosos pueden quedar en libertad dentro del término de las 48 horas, siempre y cuando entreguen el dinero.La respuesta inicial de Silva Amezcua, según dijo el abogado Mario Espinoza, fue de permitirles laborar en cumplimiento a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales para no obstaculizar la defensa legal de los imputados y ordenó que se modificaran los procedimientos internos.Sin embargo, esto no ocurrió pues nuevamente se impidió la labor de los litigantes, por lo que pedirán ante el gobernador Javier Corral la remoción de Silva Amezcua y de la coordinadora del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), Paola Ivette Castor Molinar.José Antonio Navarro Castañeda, secretario de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, dijo que desafortunadamente Silva Amezcua carece de palabra, ya que otro integrante de esta asociación fue rechazado de la Unidad de Narcomenudeo por no ir acompañado de un familiar del acusado.Recordó que el Artículo 20 de la Constitución apartado B fracción VIII dice: “Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.El Diario buscó una entrevista con los dos servidores públicos implicados y con el fiscal en la zona norte, Jorge López Nava, pero no hubo respuesta a la solicitud presentada a través de área de Comunicación Social.

