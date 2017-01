Convocan a marcha contra alza de combustible

Ciudadanos organizados en una agrupación llamada Juárez Resiste llamaron al público a sumarse a la marcha pacífica que realizarán mañana sábado para demostrar que las protestas por el incremento a los combustibles siguen vivas.Los convocantes –profesores, universitarios, obreros de maquiladora, amas de casa y distintos profesionistas– indicaron que el punto de reunión será el aeropuerto de la ciudad, de donde partirán a las instalaciones de Pemex que se localizan en el kilómetro 22.5 de la carretera a Casas Grandes.Yizni Granados, una de las impulsoras de esta iniciativa, informó que el contingente comenzará a reunirse a las 9 de la mañana y una hora más tarde, a las 10, partirá hacia su destino.Sumada a las que se han realizado en los últimos días, protestas como ésta tienen como trasfondo el daño que el alza a los precios de la gasolina hacen a la economía familiar, explicó la socióloga Adriana Ordaz Murillo, catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Desde su punto de vista, estas expresiones de repudio muestran legítimas preocupaciones de personas que temen que se disparen los valores de otros bienes y servicios.Es en ese contexto que, de acuerdo con los organizadores, el movimiento cobra cada vez más fuerza, pues el hartazgo colectivo no se ha apaciguado porque, sostienen, ya comienzan a percibirse aumentos en varios rubros como la alimentación y el transporte.Granados dio a conocer que la caravana será completamente pacífica y podrá estar integrada no sólo por peatones, sino por personas a bordo de bicicletas, motocicletas y automóviles.“En sus casas no van a lograr nada”, dijo. “¡Tienen que salir a la calle y eso también es hacer política! Es importante que salgan a la calle a manifestarse, a exigir sus derechos y a protestar. La protesta es una forma de hacer política desde los de abajo, desde los que estamos afectados”.

