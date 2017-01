Busca Municipio duplicar fondos federales este año

Cargando

El Ayuntamiento aspira a duplicar este año los recursos federales extraordinarios de 283 millones de pesos que se asignaron en 2016 a 600 millones, expuso el alcalde Armando Cabada en la reunión que se realizó ayer entre delegados federales y directores del Gobierno local.El presidente municipal los invitó a trabajar sin burocratismo y a intercambiar opiniones sobre distintos temas de interés mutuo, a laborar en conjunto “por el bien de Juárez”.“Reuniones como ésta no han sido comunes, les propongo que las hagamos cotidianas, para que cuando menos de manera trimestral tengamos este tipo de reuniones”, expuso el presidente municipal.El delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Sánchez Rocha, se comprometió a que los funcionarios federales intercambiarán puntos de vista con los municipales y a trabajar para flexibilizar las reglas de operación en la asignación de recursos extraordinarios.“O en su caso, cómo podemos trabajarlas para que podamos tener, hacer eficiente el uso de los recursos”, dijo.El delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, José Luis de la Madrid, expuso que a pesar de que este año será difícil económicamente, se proyecta que no haya reducciones en los programas sociales para Juárez.“Estaremos un poco ajustando nuestras plantillas de personal, plantillas de vehículos y eso es lo que nos va a hacer poder no tocar los programas sociales”, mencionó el funcionario.Por ello, dijo que los diferentes proyectos de la dependencia estarán totalmente a la disposición del Municipio de Juárez.“Juárez siempre ha sido reciproco con la Federación y la Federación no puede dejar de ser recíproco con Juárez eso es lo primero, pero lo segundo y lo que a nosotros más interesa es Juárez”, mencionó el funcionario federal.Al final de la reunión, el alcalde dijo que ya existen proyectos claros que se pueden realizar con inversión federal, “lo único que faltaba era hacer la conexión entre el funcionario federal y municipal”.Aseguró que cada uno de los directores generales presentará un plan para bajar esos recursos extraordinarios.Dijo que es un desafío alcanzar esos 600 millones de pesos, “el reto es doblar los 283 que se lograron invertir durante 2016 a 600 millones, no es sencillo, pero hay que luchar por eso”.Se acordó que las reuniones con los delegados federales se realizarán con más frecuencia y cada tres meses habrá una de evaluación, expuso Cabada.El encuentro se realizó en las instalaciones del Museo La Rodadora, y además del gabinete municipal acudieron delegados y funcionarios de dependencias como Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Secretaría del Trabajo.Además, Secretaría de Desarrollo Social, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Registro Agrario Nacional y del Infonavit, entre otras.

