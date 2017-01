Sacude Trump economía fronteriza

La primera conferencia de prensa de Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos sacudió la economía de la región Juárez-El Paso.Su discurso, que ratifica su postura contra la inversión de Estados Unidos en México, generó un encarecimiento del dólar, que subió al nivel récord de 22.50 pesos en bancos y 22.05 en el mercado internacional de divisas al mayoreo Forex.Por ello, empresarios y especialistas ya ven riesgo de cierre de empresas locales impactadas por el dólar caro, o por lo menos, recortes de personal. Hasta hoy las amenazas y promesas del magnate ya lograron frenar expansiones maquiladoras, informa Index.En su discurso, Donald insistió en castigar con aranceles a las compañías que fabriquen en México para exportar a Estados Unidos, y a las que trasladen empleos al sur de su frontera.Además afirmó que ya trabaja en un esquema para construir el muro divisorio, y hacer que México lo pague de alguna forma.Especialistas señalaron que está más que demostrado el impacto de Trump sobre la economía de Juárez y El Paso, y que tras la conferencia, la actitud del político plantea un peligro inminente que ya requiere una respuesta y la generación de una estrategia.La economista Érika Donjuán Callejo señaló que cada que se presenta Trump, el tipo de cambio asesta un nuevo golpe a la economía de la región, que dependen en gran parte de la estabilidad del dólar.El otro factor es la amenaza directa contra el mayor sector económico de la ciudad, pues está mandando mensajes muy claros a los inversionistas, que ya detuvieron sus expansiones y proyectos nuevos, al menos mientras se tiene una percepción real de lo que pueda hacer el nuevo presidente de Estados Unidos una vez en el poder.Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), reportó que hay negocios que están analizando la posibilidad de cerrar o de recortar gastos y personal, porque los costos de energéticos, rentas y créditos están todos ligados al dólar.Recordó que los alimentos, la gasolina, el gas, la electricidad, el agua y hasta los impuestos han estado aumentando, y así como afecta a los negocios, también le pega a los consumidores.Además, explicó, el ingreso de los trabajadores no ha subido en la misma medida, así que con los gastos creciendo y el salario estancado, las personas no tienen disponibilidad para gastar más y los negocios no pueden ni crecer ni aumentar sus precios.José Castañón Sandoval, de Desarrollo de Negocios de Grupo Palco, especializado en operaciones aduaneras, afirmó que el sector maquilador está temeroso por lo que pueda pasar, y que eso se contagiará a las demás empresas de la ciudad.La presidenta de la Asociación de Maquiladoras Asociación Civil (AMAC Index Juárez), Teresa Delgado, dijo el lunes pasado que las nuevas inversiones, así como las expansiones de plantas ya existentes que vendrían a la ciudad se encuentran detenidas, a la espera de las determinaciones que tome el gobierno estadounidense.Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que en Juárez, por ser frontera, el dólar tiene mucho peso sobre la estabilidad de las empresas, y que una depreciación tan acelerada está haciendo daño a la mayoría de ellas.Rodolfo Rubio Salas, doctor en Geografía Humana, consideró que un probable escenario es que el gobierno de Trump utilice la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como moneda de cambio para obligar al país a pagar el muro.“Uno ya se puede imaginar por dónde estarían diciendo cómo lo está pagando México. Por ejemplo, también es muy posible que en algún momento aseveren que los mil 600 millones de dólares que pensaba invertir Ford y que ahora no, son parte del costo que está pagando México a esta nueva administración”, comentó.Desde el punto de vista del analista Abraham Paniagua Vázquez, investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en un momento determinado Trump podría justificar que le cobra a México si, por ejemplo, establece un gravamen más alto para sus importaciones y exportaciones.Catalina Castillo Castañeda, directora de la Organización Popular Independiente (OPI), expuso que, más allá de este mensaje, lo que debería inquietar al Gobierno federal son las políticas migratorias y económicas, y sobre todo si sus fronteras están preparadas para recibir a los paisanos que en algún momento sean deportados.Los bancos cerraron ayer la cotización del dólar en un máximo de 22.50 pesos, en el caso de Banregio, aunque el promedio al final de la jornada fue de 22.15 pesos.En los centros cambiarios de esta ciudad la media fue de 21.58 a la venta al cierre y el Banco de México terminó la jornada con la cotización interbancaria en 21.90, habiendo registrado un máximo de 22.05. (M. Coronado / F. aguilar / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.