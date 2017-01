Se rebelan ruteros; cobran pasaje a $10

Cargando

Sin autorización oficial, decenas de concesionarios del servicio de transporte público aumentaron la tarifa por pasajero de 7 a 10 pesos, lo que desató la molestia de los usuarios.Ante el desacato, el Departamento de Transporte Público dio a conocer que decomisó ocho camiones de las rutas Poniente-Sur y 2 Lázaro e inició el procedimiento para cancelar igual número de concesiones.“Esto es un abuso, sobre todo para la gente que no tiene trabajo”, dijo Ramona Romero León en una parada de la ruta Oriente-Poniente, donde diariamente toma dos camiones. “No es justo, ni siquiera para la gente que tiene con qué pagar, porque nadie los autorizó”.Los transportistas comenzaron a elevar las tarifas desde el martes por la mañana y ayer se sumaron más, informaron algunos usuarios.Refirieron que el alza se dio en las rutas Oriente-Poniente, Poniente-Sur, 2 Lázaro, 3A, Juárez-Aeropuerto, Kilómetro 30 y Riberas del Bravo, entre otras.El camión 523 de la ruta 2 Lázaro anunciaba en una ventanilla los nuevos cobros: 10 y 5 pesos, el segundo para adultos mayores y estudiantes.“Ya está en los vidrios, ya están cobrando 10 pesos”, reclamó Socorro Rivas, quien esperaba en una parada.Jorge Ramírez dijo que ayer cuando iba a su trabajo se topó con la desagradable sorpresa: los camiones de la ruta Oriente-Poniente estaban cobrando 10 pesos por pasajero, cuando la tarifa autorizada es de 7 pesos y de 3.50 para adultos mayores y estudiantes.Ante eso, varios pasajeros prefirieron esperar camiones de otra ruta que pasa por allí y que no ha subido las tarifas.“A mí, en la Juárez-Zaragoza, desde ayer (martes) me cobraron 10 pesos”, expresó Leticia Hernández. “Fue en la mañana, agarré el camión en el Monumento y me bajé en Senecú”.En una página de Internet se apreció la confrontación que tuvo un usuario con un chofer, luego de que el primero reclamó el alza y amenazó con golpear al conductor, y este dijo que cobraba 10 pesos porque recibió esa orden.Otros operadores también dijeron que recibieron órdenes de subir la tarifa, aparte de que les pidieron reportar si algún inspector de Transporte Público los sancionaba o trataba de asegurar los camiones.Víctor Hugo Estala Banda, jefe del Departamento de Transporte Público en esta ciudad, informó que la semana pasada tuvo reuniones con más de 40 concesionarios y líderes de sindicatos del transporte urbano.Agregó que le pidieron verbalmente que autorizara un aumento de tarifas, a lo que respondió que deben solicitarlo por escrito para que la petición la revise el Consejo Deliberativo del Transporte en la ciudad de Chihuahua.El viernes pasado le hicieron la solicitud por escrito y la canalizó a la capital del estado, pues allá es donde se trata el tema de las alzas, informó.Expresó que ayer por la mañana detectaron varios camiones que portaban en el cristal frontal “la nueva tarifa” de 10 pesos por pasajero, siendo que no se ha aprobado aumento alguno.Estala Banda dijo que ocho camiones de las rutas Poniente-Sur y 2 Lázaro fueron decomisados, de los que cuatro fueron enviados a los corralones al carecer de documentos y otros cuatro quedaron libres, pero recibieron una multa de 10 salarios mínimos.Antonio Herrera Sánchez, jefe del Departamento Jurídico de esa dependencia estatal, dijo que elevar las tarifas sin autorización oficial constituye de una falta grave.Por lo tanto, de acuerdo con el inciso “k” del Artículo 47 de la Ley de Transporte Público y sus Vías de Comunicación, se procede a elaborar los expedientes para cancelar esas concesiones, agregó.“Los permisionarios van a tener que pagar una multa superior a 7 mil pesos y aparte van a enfrentar el procedimiento de cancelación de las concesiones”, advirtió.Apenas en diciembre de 2015 se autorizó la tarifa de 7 y 8 pesos por pasajero, recordó. La primera para modelos antiguos y la segunda para los 2016 como el ViveBús.La información obtenida indica que 12 rutas, ente ellas las siete mencionadas, estuvieron afiliadas varios años a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).Pero el año antepasado abandonaron esa central y se afiliaron a la CTM, su líder sigue siendo Carlos Hernández.Como en este organismo ya existe un grupo de 17 líneas de transporte adheridas al Frente de Trabajadores del Volante (FTV), se creó la Sección 2 con las 12 rutas que se llegaron de la CNOP.Y son las líneas que lidera Hernández, ahora en la CTM, las que aumentaron la tarifa sin autorización, según se conoció. Este dirigente no fue localizado ayer.También se identificó a otro líder transportista del mismo grupo, de nombre Éver Morales, como promotor del aumento tarifario sin autorización oficial.

