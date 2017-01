Mantiene Estado en arraigo ilegal a 90 detenidos

Ante el rezago de juicios orales, el Estado mantiene a 90 personas bajo arraigo, a pesar de que esta figura es ilegal y de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe aplicarse sólo para el ilícito de delincuencia organizada.Estos reos ya cumplieron con los dos años de prisión preventiva –el período máximo que prevé la ley para que una persona sea sentenciada– y siguen a la espera de que un tribunal determine si son culpables o inocentes.El veredicto se ha retrasado debido a que en el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en esta ciudad, más de 200 juicios orales están pendientes de ser desahogados.La vocera de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Alejandrina Saucedo Hernández, informó que hasta ayer el Centro Estatal de Arraigos de Ciudad Juárez, ubicado en la calle Barranco Azul, a un costado de la “Ciudad Judicial”, albergaba a 90 personas.“El arraigo es ilegal. Si una persona ya estuvo dos años en prisión preventiva y al imponer un arraigo es obvio que se trata de una acción donde el gobernado está privado de la libertad, se está violando la ley”, dijo Mario Espinoza Simental, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas.Explicó que en el Artículo 158 fracción II del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua se establece que “tratándose de medidas cautelares que impliquen privación de la libertad, en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para el delito de que se trate, ni exceder el plazo fijado en los términos de los artículos 182 fracción II y 183” del mismo Código y en el primero de los apartados se establece que la prisión preventiva debe finalizar al cumplirse dos años.Indicó que la Primera Sala de la SCJN estableció que cuando se hizo la reforma penal y constitucional no se facultó a los estados para que instauraran el arraigo.Esta figura está reservada para el ilícito de delincuencia organizada en la etapa de investigación, es decir, antes de que un asunto sea judicializado.Además los agentes del Ministerio Público del fuero común y los jueces del fuero común no son competentes para solicitar e imponer esa medida, respectivamente.Sin embargo, desde que entró en vigor el sistema penal acusatorio los jueces locales aprueban arraigo y la población del Centro Estatal de Arraigos se mantiene con pocas variables.De acuerdo con datos periodísticos basados en reportes oficiales, en enero de 2015 se encontraban sujeto a arraigo 82 internos.Ese año la capacidad del Centro de Arraigos era de 84 personas y se incrementó a 110 dado que se temía que los espacios fueran insuficientes.El administrador del Tribunal de Enjuiciamiento, Tomás Magdaleno Carrillo, informó que actualmente están pendientes de ser desahogados 225 juicios Distrito judicial Bravos.Varios corresponden a reos bajo arraigo y el desarrollo de algunos de estos asuntos se retrasó porque los indiciados afirmaron que fueron torturados y solicitaron que se les aplicara el Protocolo de Estambul.El funcionario refirió que muchos de los detenidos ya casi han cumplido dos años de prisión preventiva o sobrepasaron ese período cuando son puestos a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento.Por su parte, Espinoza Simental señaló que el retraso en los procesos penales se genera porque los agentes del Ministerio Público mantienen inactivas las carpetas durante los plazos de investigación.En el Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, bajo el cual están siendo procesadas las personas actualmente recluidas en el Centro Estatal de Arraigos, se establece que este período debe ser un máximo de nueve meses, para agregar datos de prueba y corre también para la defensa.Una vez terminado se debe presentar la acusación para avanzar a un juicio oral, un procedimiento abreviado o una salida alterna.Pero los tiempos no se respetan y por lo regular el Ministerio Público pide prórrogas de los plazos de investigación, dijo.

