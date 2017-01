Van a arreglar plantel y dejan más daños

Los trabajos de remodelación del programa federal ‘Escuelas al 100’ resultaron contraproducentes en el jardín de niños Aatzin. Padres de familia afirmaron que la rehabilitación de la institución se vio opacada por una serie de afectaciones que les dejaron los encargados de la obra.Relatan que colocaron ocho lámparas en cada uno de los salones y se generó una sobrecarga en la electricidad; el cableado y el centro de carga tronaron.En el área de la Dirección se puede observar un centro de carga totalmente quemado y el cable consumido por la descarga.Además impermeabilizaron los tres salones con los que cuenta el plantel y meses después se comenzaron a gotear.El letrero que colocaron para anunciar que el preescolar era beneficiado con el programa federal se cayó, debido a la mala soldadura en sus bases.Viridiana Villegas, integrante de la mesa directiva aseguró también que carecen de maestras; una docente atiende a 54 menores de primero, segundo y tercer grado, solamente cuentan con el apoyo de una educadora provisional.“Nosotros hablamos con la supervisora de zona y ella es nueva, todavía no sabe cómo está la cuestión en el kínder pero le pedimos una profesora a más tardar en una semana, de no ser así tocaremos puertas hasta que nos hagan caso”, expuso.“Ellos vinieron a ver todo lo que está pasando, también nos cambiaron unos pisos que no necesitábamos, nos colocaron una barda que estaría mejor en el otro extremo de la escuela, pero eso nos dijeron los de la empresa”, refirió Selene Solís Barraza, directora del jardín de niños.También mencionó que colocaron tazas de baño en mal estado.Ante estos señalamientos, se solicitó información a la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) y al Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), y se dio a conocer que la situación del cortocircuito se repondrá próximamente.Otra de las inconformidades de los padres de familia es que dentro del beneficio de Escuelas al 100, se les había prometido la colocación de un domo.“Ahora nos ponen a escoger entre arreglar la luz o el domo, yo les digo que lo del corto no es nuestra culpa y que la constructora debe responder, pero todo apunta a que solamente se arreglará lo del corto”, lamentó.Con la serie de afectaciones en la estructura, dijo que han notado que muchos padres de familia no quieren llevar a sus hijos a clases.“Los entendemos porque nosotros hacemos todo para mejorar y lo que tenemos lo echan a perder, pero ellos saben que las maestras tenemos todo el compromiso de atender a su niños”, afirmó.El plantel está ubicado en la calle Arizona de la colonia Manuel Doblado. (Maricela Morones / El Diario)

