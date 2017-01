Asalta comando 3 tiendas en menos de una hora

Cargando

Hombres armados atracaron en forma consecutiva tres sucursales de la cadena de tiendas Del Río la semana pasada. Los agresores irrumpieron en los locales comerciales y sometieron a los empleados que no opusieron resistencia, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).Los robos contra negocios están aumentando este año; apenas el lunes clientes de un restaurante de mariscos situado en el bulevar Óscar Flores urgieron a las autoridades preventivas mayor vigilancia, luego de sufrir un robo a mano armada mientras comían.Además de estos robos se han registrado a mano armada, ya que al día siguiente (martes) sobre esa misma avenida se registró atentado contra trabajadores de un negocio de lavado de autos en el que dos personas resultaron heridas.Ayer el gerente de una maquila fue asesinado a las puertas de su casa cuando apenas se dirigía a su trabajo y en ninguno de estos eventos violentos fueron reportadas personas detenidas por parte de las corporaciones policiacas.Este miércoles fueron proporcionados los videos de los robos cometidos contra las tiendas de conveniencia.El material grabado por las cámaras de circuito cerrado instaladas en los negocios muestran el ingreso de un hombre armado a la sucursal 174, ubicada en la avenida Calzada del Río de la colonia Fidel Velázquez el día 3 de enero a las 18:37 horas.El agresor viste un pantalón de camuflaje y una sudadera negra, es de tez morena y cabello corto.Esta persona llega con el cajero que alza las manos, se agacha y se retira de la caja registradora a la que se acerca el atacante, quien al parecer no puede abrir el compartimento y exige al trabajador que la abra.Al fondo se observa a una mujer que elige algunos productos y es acompañada por una niña pequeña. La clienta llega a la caja con la infante en brazos justo en el momento en que el ladrón se retira del área de cobro con el dinero en efectivo y unos cigarros que toma detrás del mostrador.En otras imágenes se observa cuando el mismo hombre, acompañado de otro individuo que viste pantalón de mezclilla, sudadera negra, cachucha, con el rostro cubierto y portando un fusil de asalto, someten a los clientes y empleados.Los mismos ladrones también se presentaron en la sucursal 201, localizada en la calle Verónica número 6946 esquina con Arroyo del Mimbre de la colonia Felipe Ángeles y en la sucursal 167 situada en la calle Chiapas número 2919 de la colonia Fronteriza Alta.Los asaltantes utilizaron la ruta del bulevar Norzagaray y Juan Pablo Segundo para atracar las sucursales establecidas en esa vialidad continua, de acuerdo a los datos aportados por la empresa afectada.De momento no hay personas detenidas. (Staff / El Diario)

