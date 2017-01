Relegan las chamarras por clima cálido

La temperatura calurosa registrada ayer miércoles casi iguala la establecida hace 12 años en la región que fue de 23 grados Centígrados (74 grados Fahrenheit), ya que el termómetro marcó 22 grados Centígrados (72 grados Fahrenheit), de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados UnidosCon este clima primaveral, los habitantes fronterizos se olvidaron durante el día de los abrigos y chamaras y vistieron camisetas o ropa ligera e incluso había gente en shorts.En las vialidades de la ciudad se observó a personas viajando en los vehículos con los vidrios bajados al igual que en las unidades de transporte público.El informe señala que un 11 de enero pero del 2016 la temperatura máxima fue de ocho grados Centígrados y la temperatura mínima fue de menos seis grados.Mientras que en un día como ayer pero del 2015 se presentó una máxima de 16 grados Centígrados y una mínima de tres grados y en el 2014, la máxima fue de 14 y la baja de cuatro grados Centígrados.Ayer fue el día más caluroso de los últimos tres años, pero no alcanzó igual el récord de 23 grados Centígrados establecido el 11 de enero del 2005, señalan las mediciones del Servicio Meteorológico.El reporte de The Wheather Channel señala que durante la presente semana se han presentado temperaturas máximas en promedio de 20 grados Centígrados.Efrén Matamoros, director de Protección Civil del Municipio, informó que en esta temporada de frío se esperan 50 frentes frío y hasta la fecha se llevan 22, pero señaló que este “invierno no nos ha tratado tan mal”.Consideró que durante toda esta semana se han presentado temperaturas inusuales a pesar de que es invierno.

