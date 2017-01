Posponen matrimonios colectivos

La Secretaría General de Gobierno y el Registro Civil del Estado anunciaron que los Matrimonios Colectivos 2017 que se han realizado ya algunos años en Ciudad Juárez, no se llevarán a cabo el 14 de febrero, sino hasta marzo.Lo anterior fue dado a conocer por Rafael Palacios Reyes, coordinador de Oficialías de Registro Civil en la localidad, ya que según menciona, en esa fecha el Gimnasio Universitario, donde se ha llevado a cabo dicho evento en recientes años, no está disponible.Este evento tiene el objetivo de brindar seguridad y certeza jurídica a las familias que viven en unión libre, a un bajo precio, sin importar el tipo de pareja, ya sea heterosexual o de tipo igualitario.“No se tiene una fecha precisa para los Matrimonios Colectivos porque todavía se está en pláticas con las autoridades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”, dijo el funcionario.“Esta fecha la daremos a conocer a la ciudadanía con toda oportunidad, así como los requisitos y plazos correspondientes, para que se acerquen al Registro Civil y se cumpla una vez más con este programa que trata de llenar el vacío legal de las uniones libres”, afirmó.• Llenar la solicitud de matrimonio• Copia de acta de nacimiento si son del estado de Chihuahua. En caso de que uno de los contrayentes o ambos sean originarios de otros puntos del país, deberán presentar acta de nacimiento no mayor a un año.• Entregar certificados médicos, en los cuales se certifique si existe algún padecimiento o no de los futuros cónyuges, a efecto que éstos tengan pleno conocimiento.• Una identificación con fotografía (original y copia).• Presentar dos testigos mayores de edad con identificación oficial, por cada contrayente.• Todos los documentos deben ir en original y copia.* Requerimientos en otros años

