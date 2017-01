Aumentan licencias y quitan descuento

El próximo viernes terminará el descuento de 25 por ciento en licencias y además el documento aumentará cuatro pesos respecto al precio anterior, dijo América Vargas López, supervisora administrativa de la Oficina de Licencias Digitales.Agregó que las identificaciones por seis años cuestan estos días 954 pesos gracias a la rebaja que estará vigente hasta el día 13 de este mes, es decir, hasta el viernes.Pero a partir del día 14 ya no habrá descuento y su precio de mil 240 pesos aumentará a mil 244, informó. Esto es lo que deberán pagar los guiadores por la licencia.Respecto a los documentos de tres años, actualmente tienen un costo de 710 pesos en virtud de la rebaja, pero a partir del próximo sábado subirán de 916 a 922 pesos, informó.“Esta es la última semana que nos dieron para el descuento del 25 por ciento en ambas licencias”, expresó.Añadió que siguen revisando los procesos del trámite de obtención de esos documentos, con el propósito de agilizar la gestión.Pero el problema es que se acumula mucha gente y por más que se quiera ahorrar tiempo, el proceso se vuelve tardado, dijo.Agregó que en el año 2016 entregaron 85 mil 033 de esos permisos de conducir, mientras que en el 2015 expidieron 70 mil 702.Es decir, hubo un incremento de 14 mil documentos de un año a otro, indicó. “Esta es la última semana de descuentos para la ciudadanía”, expresó.Y obviamente, se invita a acudir a todas las personas que necesiten sacar su licencia por primera vez o a renovar la que ya tienen, informó.Es con la finalidad de que no pierdan el descuento de 25 por ciento, añadió.En el caso de las personas que ya pagaron pero que no han ido a obtenerla, no tienen fecha límite para hacerlo.De octubre a la fecha, cuatro personas fueron dadas de baja en la dependencia, informó. Fueron cuatro por recorte de personal y otras cuatro por fallas administrativas. (Horacio Carrasco / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.