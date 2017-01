Indecisión retrasa su proceso penal; Tribunal le da ultimátum

Un Tribunal de Control ordenó al presunto falso importador de vehículos Rodrigo Adame Acevedo, que deje de retardar uno de los 20 procesos penales que se siguen en su contra, pues ayer por tercera ocasión pidió tiempo para definir si irá a juicio oral, aceptará un procedimiento especial abreviado o pagará al afectado.A la audiencia acudió la víctima –quien perdió una camioneta Explorer 2002, el título y dinero al presuntamente entregarlos al detenido para su importación– y le pidió al juez que la situación jurídica de Adame sea resuelta pues está esperando la reparación del daño.El juez de Control, Rafael Rosado Arcudia, señaló que el 4 de octubre y el 14 de noviembre pasados Adame Acevedo pidió el diferimiento de la audiencia intermedia correspondiente a la causa penal número 1707/15 y le advirtió que si en la siguiente diligencia no se define, detendrá el cómputo de los días de prisión preventiva.El resolutor indicó que a la par de los derechos de los detenidos, las víctimas también tienen derechos y ellos como jueces están obligados a velar por el cumplimiento de las garantías para ambas partes.“Ese derecho de justicia pronta también es asequible a la víctima porque si no se administra justicia en el plazo establecido no solo se incumple con los parámetros constitucionales, sino que se desvanece en cierta forma la posibilidad, al menos procesal, de que se cumpla con la reparación del daño”, dijo.En la causa 1707/15, un Tribunal de Control dictó el auto de vinculación a proceso el pasado 19 de mayo por hechos presuntamente cometidos el primero de octubre del 2014 en perjuicio de la víctima quien entregó una camioneta Explorer modelo 2002, el título y dinero para la importación y al parecer Adame se quedó con el vehículo, el documento, el efectivo y no hizo el trámite.El juez fijó la siguiente diligencia para el 27 de febrero a las 12:45 horas. Además de esta causa a Adame Acevedo se le han iniciado 19 procesos y en ninguno se ha avanzado.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.