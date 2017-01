Estudiante de excelencia dispara a menor en secundaria

Una alumna de excelencia académica y quien estudia en Canadá, fue detenida por presuntamente balear a una menor de edad en las instalaciones de la Secundaria Técnica 60 el sábado pasado.La estudiante Alejandra Paola Ramírez González, de 19 años, dijo ante policías municipales que desde hace como un año escuchaba voces que le ordenaban matar a alguien y al estar de vacaciones en Ciudad Juárez compró un arma de fuego calibre .22 y baleó por la espalda a su amiga.Los hechos sucedieron la tarde del sábado 7 de enero en las instalaciones del plantel educativo ubicado en la avenida Manuel J. Clouthier y calle Copaiba cuando se desarrollaba una olimpiada de matemáticas en la que participaban alumnos de varias secundarias y Alejandra escuchó una voz interna que le decía que cometiera un homicidio y presuntamente atacó a una menor de 17 años que estaba en la escuela porque, al parecer, aplicaba exámenes.Después de lesionar a la menor, Alejandra Paola llamó al número de emergencia 911 y esperó a la Policía. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes la detuvieron y le aseguraron el arma de fuego así como una bolsa de plástico con 15 cartuchos útiles.Los municipales solicitaron una ambulancia, los paramédicos de la Cruz Roja respondieron al llamado acudiendo al lugar para trasladar a la lesionada a recibir asistencia médica.Los patrulleros también interrogaron a Alejandra Paola, quien afirmó que no duerme porque escucha voces internas y desde hace varias semanas no tomaba su medicamento.Ayer una agente del Ministerio Público (MP) puso a la estudiante a disposición del juez de Control, Apolinar Juárez Castro, para solicitarle que declarara de legal la aprehensión y formularle cargos por el delito de lesiones dolosas.El resolutor declaró legal la aprehensión luego permitió la formulación de cargos y le preguntó a Alejandra si deseaba rendir declaración, ella decidió no ejercer ese derecho.La abogada defensora pidió al juez que se practiquen exámenes psiquiátricos para acreditar que Ramírez está enferma.La audiencia de vinculación o no a proceso será el viernes.

