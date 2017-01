Desaprueban usuarios aumento a tarifas de agua

Usuarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) desaprobaron el aumento a las tarifas que anunció la descentralizada, a la vez que denunciaron que les presta un mal servicio.“El recibo cada vez más alto y nosotros desde hace años batallamos con la poca presión y la suciedad. Hay veces que el agua sale con tierra y aceitosa”, se quejó Manuela Hernández Gutiérrez, residente de la colonia Azteca.Dijo que mensualmente paga 395 pesos, y a pesar de que en su casa viven seis personas, la mayor parte del tiempo están fuera, algunos en la escuela y otros en el trabajo.Con la poca presión que tiene, su lavadora se tarda en llenar hasta una hora y media. “Cuando por fin comienzo a lavar la ropa queda peor de sucia porque el agua trae mucha tierra”.Indicó que hay días en los que no puede utilizar el agua ni para lavar los platos, por lo que debe comprar por lo menos un garrafón diario.“Me da miedo que nos vayamos a enfermar y mejor compro el agua, cada bote nos cuesta 12 pesos, a la semana son casi 100 pesos”, expresó.Manuela se dijo molesta por tener que pagar doble por el agua, la potable y la purificada. “Si la de la llave saliera buena no tendríamos que gastar tanto”.Denunció que en múltiples ocasiones se ha acercado a las oficinas de la JMAS para exponer la problemática, pero nunca han resuelto sus inconformidades.Con base en información emitida por la descentralizada, el próximo mes habrá un ajuste en las tarifas y los rangos de cobro.Los usuarios domésticos que consumen hasta 23 metros cúbicos pagarán, en promedio, un 31 por ciento más.Erika López, otra residente de la Azteca, tiene la misma problemática de desabasto durante todo el día.Dijo que el pasado lunes el recibo llegó de 558 pesos, por lo que en ocasiones ha pensado en dejar que se acumule, pero asegura que esa no es la solución.“Uno quiere cumplir, estar al corriente con todos sus pagos pero de verdad que abusan, quieren que uno pague por los que están colgados”, reprochó.Además afirmó que las decenas de negociaciones dedicadas a vender automóviles en la denominada “Curva” no pagan por el servicio de agua.“Yo creo que la Junta nos cobra todo lo que ellos no pagan y eso que ellos la usan mucho para lavar todos los carros”, indicó.Aunque ella no cuenta con medidor, aseguró que cada mes el recibo llega casi los 600 pesos.Relató que autoridades de la JMAS le cobran la colocación de un medidor en 8 mil pesos, cantidad que no tiene.“Me dicen que van a cobrar eso, pues mejor me quedo así como estoy, capaz y me llega más de lo que pago actualmente. No le dejan a la gente más que robarse el servicio”, fustigó.