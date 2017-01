Termina Programa Paisano

El Programa Paisano Invierno registró un ligero incremento de viajeros que entraron al país por el estado de Chihuahua, al contabilizarse 52 mil 255, dijo el delegado federal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, Wilfrido Campbell Saavedra.Mencionó que respecto al año anterior, hubo una ligera alza de mil 200 personas que decidieron cruzar por las fronteras chihuahuenses para viajar al sur del estado o del país.Explicó que estos números se refieren solamente a quienes llegaron a las oficinas del INM, sin tomar en cuenta a los paisanos que entraron en vehículos y se internaron con Banjército.Este programa se llevó a cabo el 1 de noviembre del 2016 al 8 de enero del 2017, donde se observó que el flujo se mantiene en aumento en los últimos tres años, lo cual se atribuye a la baja en las incidencias de eventos violentos.También aseguró que los chihuahuenses han dado un mejor recibimiento a los visitantes.Además expresó que otro de los factores de este incremento es que por esta entidad “el Programa Paisano no lo llevan a cabo servidores públicos, pues en el caso del INM son observadores ciudadanos que colaboran con el propósito de generar mayor credibilidad y confiabilidad en el paisano que nos visita”, dijo.El delegado dio a conocer que en territorio chihuahuense se tuvo la participación de 70 observadores distribuidos en 11 ciudades de la Ruta Paisano.Estos atendieron a los visitantes en 16 módulos fijos, 3 puntos de observación y 2 paraderos de descanso, uno en Delicias y otro en Jiménez, además del módulo en el Consulado General de México en El Paso, Texas.También que la Policía Federal reforzó el programa de vigilancia para prevenir accidentes, en tanto que personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal implementó el “Operativo Auxilio Vial” en las carreteras.Mencionó además que recibieron tres quejas, dos en contra de personal de Vialidad en Ciudad Ahumada y uno de Migración, a las cuales se les da seguimiento por parte del órgano de control interno del INM, dijo el delegado.Sin embargo no descartó que existieran algunas otras inconveniencias que no fueron denunciadas ante esta oficina.Mencionó que el INM registró dos accidentes en donde se vieron involucrados viajeros del Programa Paisano, uno de ellos en el tramo del Carrizal – Villahumada y otro en la carretera entre El Sueco y Villahumada.Campbell Saavedra dijo que los destinos de los paisanos que ingresaron por Chihuahua fueron en su mayoría Zacatecas, Durango, Coahuila, Estado de México, Querétaro y Colima. (Alicia Fernández)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.