Alza ‘pegará’ aún más a los precios

El dólar impuso ayer un nuevo récord al cotizar hasta en 22.40 pesos en bancos, y 21.83 en el mercado de divisas al mayoreo, lo que aumenta la presión sobre los habitantes y empresas fronterizas, que enfrentarán precios y costos cada vez más altos.Especialistas indicaron que el aumento de la divisa tendrá más peso que el gasolinazo sobre la economía local, y que generará un mayor encarecimiento de los productos y servicios porque la mayoría de lo que se consume es importado, y porque personas y empresas de esta zona están naturalmente atadas a compromisos en dólares.Alejandro Sandoval Murillo, director del despacho de consultoría empresarial Sólo Negocios, señaló que el encarecimiento del dólar de ayer obedece principalmente a varios datos a nivel internacional que apuntan a un crecimiento económico en Estados Unidos.Además también incluyeron las amenazas sobre los precios del petróleo, a la incertidumbre global creada por el presidente electo de Estados Unidos, y a otros indicadores económicos alrededor del mundo.En una menor medida, agregó, la depreciación del peso también se debe a la desconfianza que México ha despertado en los inversionistas por el gasolinazo, que siembra la duda sobre las finanzas del país, e incluso a las protestas que se han convertido en saqueos a las tiendas y el bloqueo de carreteras.Señaló que lo que más preocupa es la inflación que causarán entre el tipo de cambio y el gasolinazo, que seguramente complicarán mucho más el escenario económico de México.En opinión de Banco Base, la advertencia de este fin de semana de la armadora Fiat Chrysler sobre frenar sus inversiones si se imponen aranceles a México, resultó una nueva sorpresa negativa que deterioró la demanda por pesos en el mercado cambiario.A su vez, el peso y las divisas de otros países productores de crudo se ven afectadas, luego de que los precios del petróleo mostraron una importante caída en la sesión del lunes. La institución financiera estima que este día el tipo de cambio cotice entre 21.40 y 21.60 pesos por dólar.Los bancos cerraron el lunes con un tipo de cambio de 21.63 en promedio en Juárez, y el más alto se cotizó en 21.65. Ayer al cierre, Banregio colocó el dólar en 22.40 pesos a la venta, BBVA a 22.21, y Banamex e Inbursa a 22.10. Eso fue un avance de hasta 75 centavos en una sola jornada.En Internacional al mayoreo, donde las empresas e inversionistas compran la divisa, se abrió la jornada en 21.3990 y para las 16:30 horas había alcanzado los 21.8488.En los centros cambiarios el promedio pasó de 21.30 a 21.43, para un aumento de 13 centavos, mientras que el Banco de México abrió a 21.5875 y al cierre ya estaba en 21.7265.El reporte del Banco de México indica que en la primera semana subastó 2 mil millones de dólares para poder contener la depreciación, aunque los resultados no han sido los esperados.Sólo en lo que va del año, la divisa estadounidense en el mercado internacional de mayoreo Forex ganó 1.16 pesos al pasar de 20.68 a 21.84.“Salta el Banco de México con algo de dólares que mejora instantáneamente la situación, pero no puedes contra las posturas de los inversionistas en el mercado Forex que es enorme”, indicó Sandoval Murillo.El consultor indicó que los precios serán impulsados por dos factores: por un lado el dólar y por el otro la gasolina.“No hay que perder de vista que la inflación de gasolina es provocada por el gobierno, pero la del tipo de cambio no es inducida y existe muy poco control sobre ello”, dijo Sandoval Murillo.“No puedes hacer nada con el incremento de precios por el tipo de cambio, pero lo que sí puedes evitar es lo de la gasolina, porque eso es una decisión de gobierno”, agregó.“El gobierno tiene que encontrar la forma de sustituir ese Impuesto Empresarial sobre Productos y Servicios que quiere recibir de la gasolina, para que no suban más los precios porque el dólar no va a ser fácil de contener”, señaló el economista. (Martín Coronado/El Diario)

