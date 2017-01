Se empalman adeudos de alumnos de UACJ

Teresa Ortiz es una de las decenas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que acudieron ayer a solicitar una prórroga de pago para inscribirse en el próximo semestre.Expresó que debido a una serie de problemas familiares no ha podido cubrir un adeudo que tiene desde el semestre pasado y junto que el período que está por iniciar ya adeuda 4 mil pesos.Actualmente cursa el séptimo semestre de la carrera de Biología en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB); refirió que todo se complicó porque también se quedó desempleada.Comentó que el primer pago lo efectuó ayer y buscará un nuevo empleo para poder saldar su adeudo.Los que busquen un plazo en el pago semestral deberán acudir al Gimnasio Universitario, ubicado en la Ignacio Mejía de la colonia Margaritas. De lunes a viernes atienden de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 9 a 2.Rafael Ruvalcaba, contador de la UACJ, informó que durante el 9 enero, primer día del programa de prórrogas se atendieron a 604 solicitantes. Esta actividad concluye el próximo 21 de enero.Destacó que es importante que los alumnos realicen el pago de parte de su inscripción y el resto durante el semestre.Poco más de 30 mil estudiantes de la UACJ ingresarán a clases el 16 de enero, incluidos los poco más de 3 mil de nuevo ingreso.Los alumnos van a los cuatro diversos institutos en la localidad, el campus Ciudad Universidad y también en modalidad virtual-presencial.El semestre que está por comenzar concluirá el 20 mayo. El siguiente iniciará el 7 de agosto y termina el 25 de noviembre.Con base en los reportes periodísticos, el año pasado durante este período se realizaron 4 mil 500 prórrogas.Ruth Chávez solicitó por primera vez este beneficio, dijo que debido a la enfermedad de un familiar no pudo juntar el dinero de su inscripción que asciende a 2 mil 500 pesos.“Es la primera vez que busco un plazo y me da gusto que la Universidad nos apoye porque a veces surgen imprevistos y ya no andas tan presionada con que tienes que pagar todo junto”, expresó la pasante de Diseño Gráfico. (Maricela Morones / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.