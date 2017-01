Truena gasolinazo a ‘estaciones baratas’

El ‘megagasolinazo’ está afectando las finanzas de las empresas que absorbieron el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y ofertan combustible a menor precio que el resto.“Estamos vendiendo la gasolina en 12.44 pesos, pero la pagamos en 14 pesos. No es sostenible por mucho tiempo, te descapitalizas como empresa”, dijo Guadalupe de la Vega Arizpe, dirigente del grupo Almacenes Distribuidores de la Frontera, que administra las estaciones Petrol.Indicó que sólo podrán absorber dos semanas más el IEPS y por ende encarecerán también el precio del combustible.Afirmó que por el fuerte aumento que se aplicó a las gasolinas desde el 1 de enero se optó por dejar el precio fijado por el Gobierno federal, que es 12.44 pesos el litro de la Magna y la Premium 15.35 pesos por litro, sin embargo la empresa ya no podrá asumir más el estímulo.De la Vega Arizpe señaló que en caso de aumentar el costo en las 13 estaciones que operan también quedarían en un rango de 15.71 pesos por litro en el caso de la Magna y la Premium 17.93 pesos por litro.“Estamos calculando que podríamos aguantar dos semanas más. Ojalá que las negociaciones se concreten lo antes posible y cambie el mecanismo, porque no es viable para ninguna empresa”, remarcó.Indicó que con el actual esquema los gasolineros prácticamente están prepagando a Pemex y la ganancia por litro es de aproximadamente 1 peso con 10 centavos.Actualmente en la ciudad sólo los expendios de Petrol y Oxxo Gas venden el litro de los combustibles en 12.44 pesos la Magna y 15.35 pesos la Premium.Las demás estaciones, al no poder absorber el IEPS, venden en 15.71 pesos la Magna y el litro del carburante Premium en 17.93 pesos.En días pasados las estaciones de Petrol han estado abarrotadas por usuarios que acuden con la intención de ahorrar.Tan sólo en la sucursal ubicada en avenida De las Torres y Palacio de Mitla el tiempo de espera para cargar es de hasta 40 minutos, según testimonios.De la Vega Arizpe mencionó que en el caso de Oxxo, dicha compañía tiene mayor liquidez financiera para resistir.La dirigente del grupo Almacenes de la Frontera comentó que se está analizando la posibilidad de importar gasolina para abaratar los precios.Dijo que al intercambiar información con empresarios del ramo en El Paso se encontró que allá por cada galón 40 centavos van a impuestos, cuando aquí son 70 centavos.Agregó que importar es viable, sin embargo aún hay incertidumbre sobre el uso de la infraestructura de Pemex.Fernando Carbajal Flores, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en Juárez indicó que hasta el momento no hay cambio alguno sobre la forma en la que se establecen los precios en la frontera, y coincidió en que las dos empresas que están dando la gasolina más barata no podrán soportarlo mucho tiempo.Aclaró que desde el primero de enero el gobierno les ofrece un esquema en el que el expendedor no le cobra parte del IEPS al consumidor, y luego lo acredita contra el Impuesto Sobre la Renta, y es el que les permite vender el litro de Magna a 12.44 y el de Premium a 15.35, pero no todas las gasolineras tienen la solvencia para hacerlo.Según publicó ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los precios de la gasolina se mantendrán sin cambio hasta el próximo 17 de enero.El acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales en la región fronteriza, correspondientes al período del 11 al 17 de enero, establece que para Ciudad Juárez el precio de la Magna será de 12.44 pesos cuando el gasolinero esté dispuesto a amortiguar un estímulo consistente en un descuento al IEPS de 3.27 pesos por litro.Cuando no esté en posibilidad, tendrá que vender la Magna en $15.71.En cuanto a la Premium, el precio establecido para esta ciudad es de 15.35, cuando el gasolinero pueda financiar el estímulo de 2.58 pesos. Si no, entonces cobrará el litro a 17.93 pesos.Hacienda tiene la obligación de publicar semanalmente en el Diario Oficial los precios de la gasolina para la región fronteriza. (Martín Coronado / Cinthya Ávila / El Diario)Magna$15.71Premium$17.93Magna$12.44Premium$15.35