Reactiva INM Programa de Residencia a extranjeros

El Instituto Nacional de Migración (INM) otorga permiso de residencia hasta por cuatro años a extranjeros que viven de forma irregular en cualquier lugar del Estado de Chihuahua, si ingresaron a territorio nacional antes del 9 de enero del 2015.Esto se lleva cabo con el Programa Temporal de Regularización Migratoria, que busca identificar a aquellos que pertenecen a otros países y que no han podido regularizar su situación migratoria en esta parte del territorio mexicano.Esta información fue dada a conocer por el delegado federal del INM, Wilfrido Campbell Saavedra, quien dijo que el gobierno de la República “está consciente de que hay ciudadanos de otros países en situación irregular” y que quieren saber “dónde viven, quiénes son y a qué se dedican”, ya que incluso algunos de ellos son explotados por no contar con estancia legal.Mencionó que este programa está vigente desde el lunes 9 de enero y permanecerá casi todo el año, para concluir el 19 de diciembre, con lo que esperan otorgar este beneficio a miles de extranjeros que ya han pasado al menos un año en México.Dijo que anteriormente se han implementado programas similares y que en los últimos dos años han regularizado entre 230 y 240 extranjeros que radican en distintos municipios del estado.Este trámite tiene un costo de 7 mil pesos y pueden llevarlo a cabo en las oficinas de la delegación en Ciudad Juárez, en la ciudad de Chihuahua, en Parral, Janos y Ojinaga o en línea desde la página del Instituto Nacional de Migración.A quienes no cuenten con los recursos monetarios se les realizará un estudio socioeconómico, donde de acuerdo al resultado se le condonará el precio de este trámite.Anteriormente este permiso era otorgado por un año y luego se tenía que renovar, sin embargo ahora al participar en este programa, los extranjeros que decidan vivir en México tendrán un permiso de residencia de cuatro años.Con este documento podrán viajar por todo el país, trabajar legalmente y contar con los mismos derechos y obligaciones de un ciudadano mexicano, dijo Campbell.Para acceder a estos beneficios los foráneos no deben tener antecedentes penales o enfrentar procesos judiciales, tampoco tener trámites migratorios pendientes de resolución, ni contar con alertas migratorias a su nombre.Con esto buscan “Tener como Gobierno un panorama más objetivo de lo que es la realidad poblacional de la República”, aseguró el delegado federal.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.