Intentaron apagar el fuego a cubetazos

Acubetazos, vecinos de la mujer y sus cinco hijos que murieron en un incendio trataron de apagar el fuego, sin embargo, las llamas terminaron por consumir el hogar de la familia Rodríguez.“Eran como las 5 de la mañana y escuché mucho alboroto, me asomé por la ventana y vi todo en llamas. Salí rápido para empezar a llenar botes de agua, pero ya no se pudo hacer nada”, lamentó Rosa María Marín, residente de la calle Monte Rainier del fraccionamiento Parajes de San Juan, donde ocurrió la tragedia.Ella y otros colonos recuerdan a Brenda Aneli Rodríguez Tovar, de 35 años, como una mujer valiente, amable y siempre en busca de lo mejor para sus hijos.“Hacía lo posible porque sus hijos fueran a la escuela, les quería ofrecer un futuro mejor”, expresó Luisa Cortez.La madrugada del domingo Brenda Aneli y sus hijos Edgar Ricardo, de 18 años; Diego Francisco, de 11; Iván Eduardo, de 5; Magali Jackeline, de 10 y Abraham, de 7 meses de edad, perdieron la vida al quedar atrapados en el incendio.Para Efrén Matamoros, titular de la Dirección de Protección Civil, las ventanas reforzadas con madera y los múltiples artículos inflamables fueron factores determinantes para que el fuego se extendiera rápidamente.Aunque todavía no se tiene un peritaje concreto, el funcionario mencionó que el principal motivo del accidente fue la saturación el cableado eléctrico.“Todavía están el lugar elementos de Bomberos y de la Fiscalía General del Estado, laboran en precisar la causa del siniestro”, indicó.Rosa María, quien dijo conocer a Brenda desde hace más de 10 años, afirmó que la familia Rodríguez vivía en Parajes de San Juan desde hace aproximadamente dos años, ya que una conocida les prestó la casa número 3517 de la calle Monte Rainier.“Yo la conocía desde hace mucho tiempo porque antes vivíamos en la colonia México 68 y primero llegue yo aquí y luego ella”, detalló.Dijo que tanto Brenda como sus hijos eran muy queridos en la colonia y los vecinos la recuerdan como una persona simpática y agradecida con quien la apoyaba.“Aquí en la banqueta se juntaban sus niños y los de las vecinas, jugaban todos muy tranquilos”, mencionó.Algunos de los residentes del fraccionamiento se acercaron ayer a ver lo que quedó del hogar de la familia. Solamente se observaba una fachada de color negro por el humo, una puerta a medio caer y seis veladoras en el piso.Por dentro, a lo lejos se alcanzaba a ver lo que alguna vez fue una parrilla eléctrica, así como ropa y juguetes de plástico que se derritieron por el calor de las llamas.Luisa Cortez también fue vecina de Brenda y además trabajaron juntas por algunos meses en la maquiladora Yazaki. Ella describió a la madre de familia como una persona con ganas de salir adelante, a pesar de sus bajos recursos.Dijo que Brenda se tuvo que salir de trabajar hace algún tiempo porque dio a luz al pequeño Abraham, de 7 meses de edad, quien también perdió la vida en el siniestro.Afirmó que se dio cuenta de la tragedia a través de los medios de comunicación y rápidamente se acercó a ver en qué podía ayudar.“Venimos a ver cuándo los van a velar. Realmente estoy muy sorprendida de lo que pasó porque hace días había estado yo en su casa platicando”, lamentó.De esa visita, recordó que Brenda tenía una pequeña parrilla para hacer de comer muy cerca de las camas, que les ayudaba a mantener la recámara caliente.Explicó que Edgar Ricardo, el hijo mayor, laboraba en la cafetería de una maquiladora. “Él era bien trabajador, le ayudaba en todo a su mamá, nos platicaron que se quedó cerca de la puerta intentando sacar a sus hermanitos, pero también murió”, refirió.Algunos familiares de las víctimas viven a un costado de la casa donde ocurrió el incendio, sin embargo omitieron dar más información sobre el accidente.En la casa de Brenda Aneli se observó ayer una extensión amarilla que sale del techo de una vivienda contigua en donde radicaba la mamá de Brenda, pasa por el techo de ambas edificaciones hasta llegar a un tomacorriente en una de las habitaciones donde ocurrió el siniestro.Efrén Matamoros, director de Protección Civil, exhortó a los fronterizos a tener en óptimas condiciones el sistema eléctrico y no sobrecargar las tomas.Resaltó además la importancia de que las familias diseñen una ruta de escape en sus hogares en caso de un incendio.“Hay que tener opciones para salir, si el fuego está a un lado yo ya sé qué haré, pero muchas veces no le damos importancia a estos detalles que pueden salvar la vida”, mencionó.Refirió que algunas de las ventanas de la casa estaban reforzadas con las denominadas paletas de madera, por lo que fue muy rápida la propagación del fuego.También pidió evitar las instalaciones eléctricas ilegales y destacó la importancia de los fusibles. “En caso de que se caliente el cableado el fusible se bota y evita un incendio, pero en este caso no fue así”.Hasta el cierre de esta edición no se había dado a conocer detalles sobre la velación de la familia.“Dios tenga en sus brazos a Brendita y a sus niños, qué triste que se hayan tenido que ir así”, fue el último comentario del el grupo de vecinas que esperaban más información sobre el sepelio. (M. Morones / El Diario)

